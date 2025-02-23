株式会社日本ビジネスプレス様のセミナーにて、船井総研ロジの物流コンサルタントが「今後取り組むべき製造業のサプライチェーンリスク」をテーマに講演しました

船井総研ロジ株式会社

2025年2月13日（木）、株式会社日本ビジネスプレス様主催のセミナーにて、船井総研ロジの執行役員 田代 三紀子が、「今後取り組むべき製造業のサプライチェーンリスク」をテーマに講演しました。

■講演概要

講演テーマ：今後取り組むべき製造業のサプライチェーンリスク

主催：株式会社日本ビジネスプレス様

日時：2025年2月13日（木）

■講演者情報

船井総研ロジ株式会社 執行役員 兼 コンサルティング本部 副本部長 田代 三紀子

製造業・小売業を中心とした荷主企業に対して、物流戦略策定の支援を行い、物流拠点の見直し、コスト削減策の提案、物流コンペの支援を数多く行ってきた。また、物流子会社に対しては存在価値、あるべき姿の策定、他社との競争力評価（物流子会社評価）を行っている。得意なカテゴリーは、化学、日用雑貨など。また、物流をテーマにした数少ない女性コンサルタントとして、脱炭素、ESGロジスティクス実行に向けた研修やコンサルティングを行っている。

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船井総研ロジの「物流・ロジスティクス業界向け研修・講演」では、社内勉強会、物流イベントや展示会、社外向けセミナーなど物流・ロジスティクスに関するテーマに幅広く対応いたします。

会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」を運営しています。

コンサルティングについて≫ https://www.f-logi.com/ninushi/

ロジスティクス・リーダーシップ・サロンについて≫ https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

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