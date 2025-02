『ウマ娘 プリティーダービー』×『ビーレジェンド』のコラボ第３弾！今度のパッケージは「ジェンティルドンナ」！ジューシーなリンゴ風味のプロテインとコラボ限定タオルが登場！2/22（土）～販売開始！

株式会社RealStyle

プロテインブランド『be LEGEND(ビーレジェンド)』を販売している株式会社Real Style(本社:奈良県大和高田市、代表取締役社長:鍵谷健、以下リアルスタイル)は、株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一、以下サイゲームス)が提供する大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とコラボレーションしたオリジナルプロテインとタオルの販売を、2025年2月22日(土)からビーレジェンド公式オンラインストアにて行います。

■今度のウマ娘コラボは『ジェンティルドンナ』

これまで数々のマンガやアニメ、ゲームとのコラボプロテインを販売してきたビーレジェンドプロテイン。これまでのウマ娘コラボでは『トウカイテイオー』と『ドゥラメンテ』パッケージのプロテインを販売しましたが、第3弾としまして『ジェンティルドンナ』パッケージのプロテインが登場します。

さらに前回に引き続き、本ジェンティルドンナコラボでもオリジナルタオルを同時発売いたします。コラボ限定のデザインなので、是非このチャンスにお求めください!

※現時点ではタオル単品での販売は予定しておりませんので、プロテインとセットでご購入ください。

■新登場!トレセン学園シェイカー!!

今回のコラボでは新たにオリジナルシェイカーを発売いたします。

トレセン学園の校章を用いており、コラボプロテインをより美味しい気分でお飲みいただけるようご用意いたしました。

カラーはターフをイメージした深い緑で、本商品のためにビーレジェンドのラインナップに新しく加わった特別な色となっております。

■かつてないジューシー感がたまらない『クラッシュアップル風味』!

第3弾でもコラボレーションのために新しいフレーバーを開発しました。その名も『クラッシュアップル風味』。従来のリンゴ風味プロテインよりもジューシー感が大幅アップし、プロテインとは思えないほどの美味しさにまで進化しました。

これまでプロテインを飲んだことのない方でも試しやすい味となっておりますので、トレーニング後だけでなくダイエット時の栄養補給などにもピッタリです。

また、もちろん今回も『にんじん成分』入り。ウマ娘たちが通うトレセン学園での雰囲気を存分にお楽しみください。

■充実したスペックでプロテイン上級者にもオススメ

もちろん、ビーレジェンドプロテインは一流アスリートの方々にもご満足いただいている商品ですので、美味しさだけでなく成分の妥協は一切いたしておりません。たんぱく質量はしっかり21.8g(1食あたり)で、プロテインと相性の良いビタミンCやビタミンB6を配合。泡立ちや溶け残りが少ないので、ストレスなく飲むことができます。

【商品詳細】

be LEGEND WPC ウマ娘 プリティーダービー(クラッシュアップル風味)

価格:3,685円(税込3,980円)

発売日:2025年2月22日(土)

be LEGEND WPC ウマ娘 プリティーダービー(クラッシュアップル風味)コラボ限定タオルセット

価格:5,537円(税込5,980円)

発売日:2025年2月22日(土)

be LEGEND ウマ娘 プリティーダービー コラボ限定シェイカー

価格:518円(税込570円)

発売日:2025年2月22日(土)

特設ページはこちら :https://belegend.jp/umamusume/gentildonna/?bno=ad_pressrelease&argument=BagMSFc6&dmai=a67a98088827f7

【『be LEGEND(ビーレジェンド)プロテイン』とは?】

『ビーレジェンドプロテイン』は、リアルスタイルが販売している美味しさ・安さ・高品質を追求したプロテインで、日常生活での栄養補助からボディビルダーの身体作りまで幅広くサポートしています。30種類以上のフレーバーを取り揃えており、様々なゲームやアニメとのコラボでも人気となっています。

【『ウマ娘 プリティーダービー』とは?】

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら<トゥインクル・シリーズ>制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社Real Style

本社オフィス:〒635-0086 奈良県大和高田市南本町11-11 大和高田シティプラザ4階

電話:0745-52-2544

お問い合わせフォーム:

https://store.belegend.jp/apply.html?id=APPLY4

※画像ご掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C) Real Style Co., Ltd.

(C) Cygames, Inc.