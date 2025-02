蒼穹のファフナー Symphony Orchestra Concert 2025開催決定「Japan Pops Orchestra」旗揚げ公演へ

株式会社タクティカート

キングレコード株式会社と株式会社タクティカートの2社合同で立ち上げられ、2025年より活動を開始した音楽プロジェクト「Japan Pops Orchestra」。

この度、20周年を迎えた「蒼穹のファフナー」シリーズ初のオーケストラコンサート『蒼穹のファフナー Symphony Orchestra Concert 2025』の開催と、同オーケストラの出演が発表となりました。

アニメシリーズを彩った音楽たちを、オーケストラによる迫力の生演奏でお届けします。

開催は2日間、各日ごとに異なるプログラムとなります。

タクティカートオーケストラとして築き上げてきたクラシック音楽の高い演奏技術と、キングレコードが培ってきたエンターテインメントコンテンツの融合により新たな音楽領域の開拓を目指します。

【開催概要】

蒼穹のファフナー Symphony Orchestra Concert 2025

日時:5月1日(木)、5月2日(金)

<DAY1>

TV第1シリーズ「蒼穹のファフナー」~劇場版「蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH」

昼公演:開場時間:13:15/開演時間:14:00

夜公演:開場時間:17:15/開演時間:18:00

<DAY2>

TV第2シリーズ「蒼穹のファフナー EXODUS」~TVスペシャル「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」

昼公演:開場時間:13:15/開演時間:14:00

夜公演:開場時間:17:15/開演時間:18:00

会場:東京オペラシティ コンサートホール(https://www.operacity.jp/concert/)

【出演】

指揮:Sol Chin (チン・ソル)

管弦楽:Japan Pops Orchestra

ゲスト:angela

Sol Chin (チン・ソル)

韓国芸術総合学校音楽院芸術史、ドイツ・マンハイム国立音楽大学修士課程修了。大邱国際放送交響楽団常任指揮者。韓国の主要な交響楽団、ドイツ・バーデン・バーデン・フィルハーモニーなど多くの海外オーケストラを指揮。マーラーの交響曲全曲を演奏する「マーラリアン(Mahlerian)」プロジェクトや、古典音楽専門演奏団体「アルティゼ(Artisee)」を率いる一方で、2022年「シンフォニーテイルズ:ガーディアンテイルズオーケストラ」公演や、2023「ポケモン」公演などゲーム音楽オーケストラ公演市場を主導。サブカルチャー音楽分野の開拓者でもある。2024年にはイタリアパレルモ音楽祭に招聘されピアニスト角野隼斗さんと共演。

http://sol-chin.com/

Japan Pops Orchestra

国内外で活躍する実力派の音楽家たちによって結成された新進気鋭のプロオーケストラ、タクティカートオーケストラの新たなセクションとして、2025年に発足。

20~30代の若手音楽家を中心に構成し、従来のクラシック公演で培った演奏力を活かしながら、業種や異なる音楽ジャンルとのコラボ企画を積極的に展開し、アニメ・ゲームファンや他ジャンルの愛好家など、より多くの人に音楽の魅力を届ける多彩なプログラムを企画・演奏している。

https://www.tacticart-orchestra.com/japan-pops-orchestra





angela

ヴォーカルのatsuko、ギター&アレンジのKATSUから成るユニット。

「蒼穹のファフナー」全シリーズにおいて主題歌や挿入歌を担当。2023年には「蒼穹のファフナー」関連歌曲で、「Most songs sung by the same artist for an animation franchise / 同じアーティストにより歌われたアニメーションフランチャイズの歌曲の最多数」としてギネス世界記録(TM)公式認定を獲得!国内のみならず海外イベントへも多数出演しており、世界中のアニソンファンの支持を得ている実力派アーティスト。





【チケット販売スケジュール】

イープラス最速先行(抽選制)

抽選申込期間:2025年2月25日(火)10:00~2025年3月10日(月)23:59

当選通知日:2025年3月12日(水)13:00(予定)

入金期間:当選通知後~2025年3月14日(金)21:00

ファフナー公式HP、angela FCより抽選申し込み受付

詳しくはこちら(https://fafner.jp/20th/concert/detail.html)

※全席指定

※未就学児入場不可

※お申込みは、各公演ごと2枚までとなります。

※お申し込みにはイープラス会員登録(無料)が必要です。

※車いすスペースご希望の方はチケット当選後、公演に関するお問い合わせ先へご連絡ください。

同伴者もチケットが必要です。

※angela FCよりお申し込みの際は必ずオフィシャルファンクラブ【gelamily】にご登録の情報と同じ

情報をイープラス会員登録にご登録ください。登録情報と入力内容が違う場合、落選となります。

【注意事項】

※出演者及び公演スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

※公演中止の場合を除き、お客様都合による予約変更・払い戻しはできません。

※チケットは紛失・盗難などいかなる場合においても再発行できませんので十分にご注意ください。

※営利目的によるチケットの購入、譲渡・転売行為は固くお断りしております。

※公演当日、劇場内の模様を撮影し、放送・配信・複製頒布等する場合がございます。

※開演中の、会場内での撮影・録音等は禁止になります。

※車椅子をご利用のお客様はチケット購入後、事前にタクティカートへご連絡ください。

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

【グッズ情報】

後日発表

【主催】

キングレコード株式会社

【お問い合わせ】

株式会社タクティカート

電話:03-5579-6704

メール:concert@tacticart.co.jp

※土日祝除く平日11:00~18:00