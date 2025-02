誰もがダンスで繋がる日本縦断プロジェクト「True Colors DANCE WORKSHOP TOUR 2025」開催！

一般財団法人日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS

一般財団法人 日本財団DIVERSITY IN THE ARTS(理事長 前田 晃)は、誰もがダンスを通じて自分を表現できる場、つながり合える場を生み出してきた「True Colors DANCE」の新プロジェクトとして、3月22日東京を皮切りに全国5都市でワークショップツアー「True Colors DANCE WORKSHOP TOUR 2025」を開催します。

パフォーミングアーツを通じて、障害・性・世代・言語・国籍など、個性豊かなアーティストと観客が一緒に楽しむ「True Colors Festival -超ダイバーシティ芸術祭-」の一環として、ダンスに特化したプロジェクトとして始まった「True Colors DANCE」。

2019年「True Colors DANCE -No Limits-」では、メンバー全員が肢体障害のある多国籍の世界的ブレイクダンスチーム「ILL-Abilities」と、「BBOY Shigekix」をはじめとする世界トップレベルの日本人BBOYたちが熾烈なバトルを繰り広げ、「障害の有無」といった概念そのものを吹き飛ばすほどのパワーを多くの観客の胸に刻みつけました。

そしてコロナ禍を経て再び始動した2024年には、「個性や自由ではみ出していく」ことを掲げ、世界的に活躍する4人組ダンスボーカルグループ「新しい学校のリーダーズ」と共に、中高生を中心とした様々な違いを持つ個性あふれるダンサーたちが1つのステージを作り上げ、NHKホール満員の観客に心が震えるほどのダンスのパワーを見せつけました。

そして、2025年。より多くの人々にダンスの可能性を感じてもらいたいという想いから、ダンス経験や障害のあるなしに関わらず参加できるダンスワークショップを全国5都市(東京/大阪/名古屋/福岡/札幌)で開催します。開催にあたっては、地元の福祉のフィールドや教育現場で障害のある方々に日頃からダンス指導をしているダンサーや、長年地元のストリートダンスシーン振興に尽力してきたダンススタジオオーナーなどがそれぞれの都市でオーガナイザーとして立ち、障害のある・ないダンサーが混じり合いながら、様々なスタイルのダンスとアプローチで誰もがダンスに触れられる場を創り出す予定です。

さらに「True Colors DANCE 2024」にメンターとして参加したDAIKI率いるSOCIAL WORKEEERZの他、一部会場にはダンサーの社会的地位向上を目指し多方面で活躍する世界的ハウスダンサーMiyu、TikTokフォロワー数120万人超えのKRUMP(クランプ)ダンサーTAICHI aka Tiny Twiggz(Twiggz Fam)も参加し、各地の講師と共に参加者とダンスを通じたコミュニケーションを展開していきます。さらに「True Colors DANCE 2024」に学生メンバーの一員として参加していた車椅子ダンサー持田温紀も、ダンス用車椅子の共同開発をしている車椅子メーカー松永製作所の協力のもと、東京・大阪・名古屋会場で車椅子体験の場を作っていく予定です。

今回のワークショップの参加費は全会場「無料」となっており、本日より申し込みがスタート。ダンスが大好きなダンサーはもちろん、「ダンスは初めてだけれどやってみたい!「いろんなダンスに挑戦してみたい!」「ダンスを通していろんな仲間を増やしたい!」といった、いろとりどりな想いを持つ皆さんのご参加をお待ちしています。

「True Colors DANCE WORKSHOP TOUR 2025」開催概要

《東京》 テーマ:踊ること、知ること

3月22日(土)13:30受付開始/14:00-16:30@品川エトワール女子高等学校 体育館

オーガナイザー兼講師:SOCIAL WORKEEERZ、講師:Miyu、持田温紀

お申し込み https://forms.gle/YUkjtMfP72wA9BnP6

《札幌》 テーマ:日常と感情をダンスで表現してみよう

3月23日(日)13:30受付開始/14:00-16:30@札幌市宮の沢若者活動センター 体育室

オーガナイザー兼講師:南 愛佳(Dance Studio Jamglad代表)、講師:TAICHI aka Tiny Twiggz、SOCIAL WORKEEERZ

お申し込み https://forms.gle/35xyHfKkqycDWmHXA

《大阪》 テーマ:ジャンルを選んで自分のダンスを見つけよう!

3月29日(土)13:30受付開始/14:00-16:30@国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)多目的ホール

オーガナイザー:高橋俊二(SHUNJI)&松野 稜(L'ill)

講師:フィンガーダンス/NARI Digitz(アシスタント chihiro)、ヒップホップ/sUginA(麗華 & 梶本瑞希)、フリースタイル/SOMA & Sarah、ロック/LOCK:京介 & KO-MEI、ポップ/よしたく&楽歩(らぶ)、SOCIAL WORKEEERZ、持田温紀

お申し込み https://forms.gle/bQoZyJo7nGHary226

《名古屋》 テーマ:体を思いっきり使って、ありのままにハジけよう!

3月30日(日)16:00受付開始/16:30-19:00@演劇練習館(アクテノン)リハーサル室

オーガナイザー:高橋純一郎(ジョイント ワークス代表/パイナップルスタジオ代表)

講師: Nami(JOY☆UP)、Miyu、SOCIAL WORKEEERZ、持田温紀

お申し込み https://forms.gle/hobhUuGYsicZ6fke6

《福岡》 テーマ:リズムにのって、気持ちを込めて、とにかく楽しもう!

4月6日(日) 13:30受付開始/14:00-16:30@アクシオン福岡 多目的アリーナ

オーガナイザー:安武みつこ(EN325代表)、浦志亮介(ドットカラーダンススタジオ代表)

講師:NAGI thespcstppr、YU-TA、SOCIAL WORKEEERZ

お申し込み https://forms.gle/iZbojM4J3X8zhAmF8

主催:一般財団法人 日本財団DIVERSITY IN THE ARTS

助成:日本財団

企画プロデュース:株式会社ODORIBA

《各地オーガナイザー/講師プロフィール》

1.東京会場(3/22)

オーガナイザー兼 全会場講師:SOCIAL WORKEEERZ(ソーシャルワーカーズ)

2011年結成。「Dance for Social Inclusion」をスローガンに活動する、ダンスやエンターテイメントを通じて“きっかけ”をつくるインクルーシブデザイナー集団。障がい当事者とのダンスクリエーション、福祉施設訪問、ワークショップなど、理屈や言葉ではなく誰もがコミュニケーションを取り楽しめる空間を提供している。CM、舞台、ドラマと多数出演。

講師:Miyu(東京/名古屋会場)

世界最高峰のバトル大会「JUSTE DEBOUT 2017 WORLD FINAL」のワールドチャンピオンに輝くなど、国内外のバトルで多数のタイトルを持つハウスダンサー。細かく速い超絶技巧の「#高速ステップ」はSNSでも話題に。ダンサーの社会的な地位向上を目指し、教育現場・公共イベントでのワークショップや講演、ファッションモデルや広告出演など、様々な分野で活動。

「True Colors DANCE 2024」では、SOCIAL WORKEEERZとともにメンターを務めた。

講師:持田温紀/Motchy (東京/大阪/名古屋会場)

4歳からサッカーに夢中な少年時代を過ごしていたが、高校生の時に不慮の事故で脊髄を損傷し車椅子ユーザーに。以降500日ほどの入院生活を過ごしたものの復学し、中央大学に入学。その後サッカー部に入部し、スポンサーの獲得や地域連携活動など、部のピッチ外の活動をコーディネート。その後「パラダンススポーツ」に出会い、「もう一度プレイヤーとして挑戦したい」という想いから車椅子での競技ダンスに取り組むように。「2023ジェノア世界選手権」「2024アスタナアジアパシフィック選手権」等の国際大会に日本代表として出場を果たす。ダイバーシティの先導者として、パラスポーツを通した大学対抗・交流イベント「パラ大学祭」運営代表を務める他、様々な企業や学校での講演活動など様々なフィールドで「夢を描いていく人生」を送っている。

2.札幌会場(3/23)

オーガナイザー兼講師:南 愛佳(Dance Studio Jamglad代表)

元教員、社会福祉士という知識と経験を活かし障がい者や高齢者向けレッスンを展開する三児のママダンサー。学生時代道内20大学3000人を動員したダンスイベント「Updraft」を創設、3年代表を務め、当時の大学生ダンスシーンを牽引。道内ダンスコンテストやバトルで優勝など複数タイトルをとる。

現在は「だれでも、どこでも、いつからでもダンスを楽しめる世界」を目指して札幌市西区を拠点にレッスンを展開。福祉施設へ出張レッスンも行う。

講師:TAICHI aka Tiny Twiggz(Twiggz Fam)

筋達磨という愛称で持ち前の変顔や、個性的なキャラクターを活かし、TikTokやYouTubeなどで、縦型コンテンツを中心を発信。TikTokフォロワーは120万人超え。2023年には、髭達磨として「TikTok Creator Awards 2023」Entertainment部門で大賞を受賞。

日本最大級のKRUMP Fanily「Twiggz Fam」に所属し、2024年までの4年間はプロダンスリーグ「D.LEAGUE」の公式チームの一つである「FULLCAST RAISERZ」所属ダンサーとして活躍。

卒業後の現在は、国内だけでなく世界各国でマルチに活躍中。

3.大阪会場(3/29)

オーガナイザー:SHUNJI(モータルコンバット/ヨジゲンズ/一般財団法人 日本アダプテッドブレイキン協会代表)

世界17ヵ国を周りダンスの可能性を引き出す為の活動を行ってきたダンスプロデューサー。世界大会を含むダンスコンテストで100回以上の優勝経験を経て、協会の設立や世界大会主催、ダンス検定員、学会へのダンスに関する論文の発表などダンサーとしてのあらゆる活動を経験してきた。

現在はダンス×障害者を繋げる事業をメインに活動し、これまでのべ3000人以上の障害のある方々に対してダンス指導を行うなど、ダンスの楽しさをより多くの人に伝える活動を常に続けている。

障がい者ダンサーのためのダンスバトル大会「UNIQUE ZONE」を主催。

オーガナイザー:松野 稜(L'ill)

2006年にbreakin‘を始め、約20年の間にほぼ全てのダンスジャンルのショーケースやバトルで活動。

現在はジャンルを絞らずストリートダンス以外の舞踊の知見も広げている。表舞台に立つことは少なく、世界規模のダンスイベントの運営や国内外問わず、障がい者のダンス活動をサポートするなど、ダンスカルチャーの普及に尽力している。

フィンガーダンス講師:NARI Digitz

世界大会で3度の優勝を誇る Finger Stylist。フィンガースタイルの美しさを世界に広めたパイオニア。

指や手を使った表現の特色から、多種多様の身体の特性に合わせたダンス指導も行い、文化庁の子供育成事業では小中高の学校へ講師として活動をし、車いすや義足などに合わせた座って踊るシッティングダンスの講師としても活動している。

フィンガーダンス講師アシスタント:Chihiro

フィンガーダンスを中心に、車椅子でのダンスや長下肢装具でのダンス、またそれらを使用せず踊る等様々な表現を駆使しながら日々成長し続ける二分脊椎症ダンサー。

DWC JAPAN KOREA2024ジュニアソロストリート部門で優勝し日本代表として世界大会(チェコ)へ出場。第8回九州国際ダンスコンペティションバリアフリーソロのジュニア部門では、初代チャンピオンに輝く。今年4月に「パラコレ大阪」ダンサーとして大阪万博に出演予定。

ヒップホップ講師:sUginA(麗華 & 梶本瑞希)

生まれつき耳が聞こえません。

幼い頃からダンスを始め、麗華と梶本瑞希は「アジア太平洋障がい者芸術祭」出演に向けてのオーディションに合格。チーム名「BOTAN(ボタン)」のメンバーとして出会う。2021年にsUginA結成。アジア太平洋障がい者芸術祭、24時間テレビ 、True Colors Festival、dance drama「breakthrough journey」など様々な舞台に出演する他、ソロ活動も展開。

「私たちは踊ることが大好きです。「聞こえない」からって諦めたこともあります。聞こえないことは不便ですが、決して可哀想ではなくて、音楽を知らない個性的なダンサーだと思っています。

いろんな人が生きている。そんな風に思っていただけたらいいな。っと思っています。ダンスが大好きな気持ちが心の底にあるから今も踊り続けられています。」

フリースタイル講師:SOMA& Sarah

SOMA

9歳からダンスを学び始め、2017年にダンスパフォーマンス大会でグランプリ受賞。2019年には高校生アートコンペティションで金賞を受賞し、テーマパークやアーティストのバックダンサー等、活躍の場を広げる。

自身は生まれ付き耳が不自由であるが、NATIVE SENSE ARTSにて音が聞こえない世界をダンスで表現する等、聴覚障がいを個性として活かしたパフォーマンスを披露。

『保証された人生より挑戦する道を選ぶ』をモットーにしている。

Sarah

幼少期からダンスを始め、さまざまなジャンルを経験。現在はHIPHOPをメインに活動中。

プロダンサー養成所『BASE』入学を機に上阪し、在学中から多くのアーティストのMVや映画に出演。

現在は『EL SQUAD』のメンバーとして国内外で活躍しながら、

関西を拠点に地元・岐阜でもインストラクターとして指導を行うなど、精力的に活動している。

LOCKING講師:京介& KO-MEI

京介

大阪を中心に老舗LOCK DANCE TEAM 「JAM」で活動。

KO-MEI

車椅子のLocker。岐阜を中心に活動。

車椅子ならではの動きの面白さと上半身のみから生まれるグルーヴを日々追求している。

POPPING講師:よしたく&楽歩(らぶ)

世界初・脳性麻痺ポッパー楽歩(らぶ)とよしたくのPOPユニットチーム。

脳性麻痺という個性をPOPで表現、世界で2人でしか出来ないshowを目指している。

よしたく

POP一筋24年。

京都を中心にストリートダンスのコンテストやバトルで活躍する傍ら、 コンテンポラリーの舞台の主催出演と様々な活動をする。生涯現役を目指し、音楽身体表現を日々模索している。

楽歩(らぶ)

脳性麻痺歴 47 年の私が、突如、40 歳から社交ダンスを習い始める。

Lockin、JAZZ、TAP、HIPHOP、SOUL、POP と、あらゆるジャンルを学ぶ。

車椅子や事務椅子、バーなどさまざまなアイテムを駆使して踊る楽しさやエンタメ性を追求。

椅子でも、脳性麻痺でも魅せられるPOPがお気に入り!!

4.名古屋会場(3/30)

オーガナイザー:高橋純一郎(ジョイント ワークス代表/パイナップルスタジオ代表)

1990年代初めからイベント、ライブ、コンテストなどのプロデュースを行う傍ら、広告業界でマネージメント術やプロデュース力を身につける。

2001年には名古屋ダンスシーンの名門パイナップルスタジオをオープン。ディスコ、クラブカルチャーを通し、東海ストリートダンスシーンを草創期からサポートし続けている。

講師:Nami

ダンサーとしてパフォーマー・インストラクターで活動する傍ら、音楽療法士として様々な福祉・医療・療育施設を訪問し活動する。ダンスコンテスト優勝経験も持ち、高校ダンス部コーチとしても全国大会へ導く。各地域での生涯学習講師、保育園や学校への訪問ダンス指導、障がいを持った方が中心となるダンスサークル「JOY☆UP」を立ち上げる等、幅広い分野でダンスの楽しさを伝えている。

"音楽"という道具を使い、障がいの有り無し関係なく0~100歳以上の幅広い年代の方と関わり活動する。

5.福岡会場(4/6)

オーガナイザー:浦志 亮介(ドットカラーダンススタジオ代表)

ドットカラーダンススタジオ代表、ダンスイベント 「NO BORDER」 主催。スタジオの理念は、「ダンスで未来を描く。すべての人が自分らしく輝き、挑戦できる場を創ること」。ダンスを通じて 年齢・性別・国籍・障害の有無といったあらゆる「壁」を超え、ひとりひとりの可能性を広げること を大切にしています。NO BORDERはまさにこの理念を体現する場であり、子供から大人まで誰もが楽しめるイベントとして、福岡を拠点に多様なコミュニティをつなげてきました。ダンスには、違いを超えて人と人をつなぎ、心を動かす力があります。「違いを楽しむ」ことが新たな価値を生み出し、社会をより豊かにする。そんな未来を信じ、ダンスの楽しさと可能性をすべての人に届けることを目指しています。

オーガナイザー:安武みつこ(EN325代表)

ダンスを通して「自分を好きになること」「表現する楽しさ」を伝え、年齢、経験を問わず誰もが安心して踊れる場所をつくりたい!そんな想いで、療育に通う子どもたちのダンス教室や、誰もが自由に参加できるダンスコミュニティ「EN325」を主宰。

通信制高校や専門学校でもダンス授業を担当する他、「心理支援士」「メンタルトレーニングコーチ」「フィットネスインストラクター」の資格を活かし、身体と心、両面からのサポートを心掛けている。

ダイバーシティの先進都市・シドニーで行われる世界的イベント「マルディグラパレード」では日本人チームの振付を担当。ダンスで国や文化を越え繋がる事を実践。チャレンジする気持ちを大切にし、ダンスを通して前向きなエネルギーと笑顔を届けられるよう活動している。

講師:NAGI thespcstppr

『日本語ラップ×ダンス』を体現した唯一無二のヒップホップダンススタイル。

ラッパーやDJ,BEAT MAKERとの友好関係があり、MV,LIVEの演出や出演DANCERとしても起用されている。東方神起,SKY-HI,LEX,JP THE WAVY,TOKYO YOUNG VISION,百足,AILE THE SHOTAのMUSIC VIDEOやLIVEにて振付演出や出演を担当している。ダンスチーム THE SPC BOYS CLUBのリーダーとしても活動中。

講師:YU-TA

ENEOS×DREAMS COME TRUE ドリカム30周年前夜祭「ENERGY for ALL」福岡公演出演

DNC2018 GRANDCHAMPION SHIP 出場

AI ZEPPツアーオープニングアクト

lol 福岡LIVEバックアップダンサー

FREAK バックアップダンサー

HI-D 福岡LIVE バックアップダンサー

NATURAL RADIO STATION ワンマンライブバックアップダンサー

MICHIYA福岡LIVE バックアップダンサー他、出演・振付実績多数

福岡教育委員会中学校派遣講師

福岡県立福岡講倫館高等学校ダンス部外部顧問