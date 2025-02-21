Åìµþ¡¦Â¢Á°¤Î¥«¥Ì¥ì¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖKURAMAE CANNELE CAFE¡×¤Ë¤Æ¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡Ø¥°¥é¥ó¥«¥Ì¥ì&2ÁØ¤ÎËõÃã¥Æ¥êー¥Ì¡Ù´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä

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KURAMAE CANNELE
½êºßÃÏ : ¢©111-0051 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°2ÃúÌÜ1-23 K2B Â¢Á°ÂèÆó¥Ó¥ë 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö : 11:00～19:00
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KURAMAE CANNELE CAFE
½êºßÃÏ : ¢©111-0051 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°2ÃúÌÜ1-23 K2B Â¢Á°ÂèÆó¥Ó¥ë 2³¬
±Ä¶È»þ´Ö : Ê¿Æü 11:00～18:00 (L.O. 17:00) / ÅÚÆü½Ë 11:00～19:00 (L.O. 18:00)
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½êºßÃÏ : ¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî7ÃúÌÜ1-1 JR¾åÌî±Ø²þ»¥Æâ3³¬ ¥¨¥¥åー¥È¾åÌî¡Ö¤ª¤ä¤Ä¥Ñー¥¯¡×
±Ä¶È»þ´Ö : ·î～ÌÚ 10:00~21:00 / ¶â 10:00~22:00 / ÅÚÆü½Ë 9:00~21:00
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²ñ¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒCLASSIC
½êºßÃÏ : ¢©150-0011 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì 2-27-2 Est 205
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