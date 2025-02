春の訪れを祝う『ハーモニーランド フラワー ファンタジー』2025年3月20日（木・祝）より初開催決定！

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(大分県日出町)」では、2025年3月20日(木・祝)から7月1日(火)の期間、花と音楽をテーマとしたイベントを開催します。

詳細ページ: https://www.harmonyland.jp/sp/flower/index.html

今年開催する『ハーモニーランド フラワー ファンタジー』は、“かわいい”で“るんるん♪”&“ポジティブ”になれる春に、色鮮やかな季節のお花や楽しい音楽と共に、春の訪れを一緒にお祝いできるイベントです。

期間限定のフラワーショー『The Colorful Blooming![ザ・カラフルブルーミング!]』では、フローリストとなったハローキティたちが「音楽」と「ダンス」のちからで満開のお花を咲かせます。当日参加の皆さまからの「ブルーミング!」の掛け声でさらに盛り上がるステージ演出も。小春(チャラン・ポ・ランタン)さんが担当したメルヘンな歌詞と、様々なジャンルをミックスした独特ながらどこか懐かしさを感じる楽曲にもご注目ください。

また、一歩足を踏み入れるとカラフルなお花が訪れた方を癒やす 『ハーモニーランド フラワーガーデン』が期間限定で登場します。キャラクターのシルエットを形どったトピアリーなどフォトスポットも充実したハーモニーランドならではの景色を楽しむことができます。

他にも、イベントを記念したオリジナルグッズや期間限定のオリジナルフードや、謎解きコンテンツも実施予定ですので、続報をお楽しみに。

さらに、サンリオが贈る新世代の本格ファンタジー「フラガリアメモリーズ」とハーモニーランドの初のコラボイベントが決定しました。探索型クイズラリーやティータイム(事前予約制・有料)などを実施します。

春の園内はソメイヨシノや陽光桜、シダレ桜など約500本の桜をはじめ、お花見スポットとしてもお楽しみいただけます。カラフルなお花と音楽でポジティブになれる春をハーモニーランドでお過ごしください。

ハーモニーランド フラワー ファンタジー 概要

【概要】

■開催期間:2025年3月20日(木・祝)~7月1日(火)

■詳細ページ:https://www.harmonyland.jp/sp/flower/index.html

【テーマ】

“かわいい”で“るんるん♪”&“ポジティブ”になれる春。

春のハーモニーランドは、色鮮やかなお花や楽しい音楽があなたをお出迎え。

一緒に春の訪れをお祝いしよう!

【実施内容】

・フラワーショー『The Colorful Blooming![ザ・カラフル ブルーミング!]』の上演 ※2025年3月20日(木・祝)~7月1日(火)

・『ハーモニーランド フラワーガーデン』の実施 ※2025年3月20日(木・祝)~7月1日(火)

・『開花宣言★グリーティング』の実施 ※2025年3月20日(木・祝)~4月8日(火)

・謎解きコンテンツ『めざせ合格!ハーモニーフローリスト検定』の実施 ※2025年3月20日(木・祝)~5月2日(金)

・オリジナルグッズ、期間限定フードの販売

フラワーショー『The Colorful Blooming![ザ・カラフルブルーミング!]』の上演

期間中は、色鮮やかなお花たちが咲くフラワーショー 『The Colorful Blooming![ザ・カラフルブルーミング!]』を上演します。フローリストのハローキティやウィッシュミーメル、クロミなどが育てるフラワーガーデンは、「音楽」のちからが大事な栄養になってきれいなお花を咲かせます。音楽に合わせて簡単なダンスを一緒に踊って、満開のお花を咲かせましょう。ショーの中では「ブルーミング!」の掛け声でさらに盛り上がるステージ演出もありますので、ぜひお気軽にご参加ください。

カラフルなステージで明るい気持ちになれるフラワーショーをお楽しみください。

ショー参加グッズは『フラワーバルーン』!

ライブショーがもっと楽しくなるショー参加グッズには、バルーンの中に花びらが入った『フラワーバルーン』をご用意しました。手に持って撮影するフォトプロップスとしてもお使いいただけます。

・フラワーバルーン[全6種]

各 \990(税込)

楽曲は小春(チャラン・ポ・ランタン)さんが担当

「The Colorful Blooming![ザ・カラフルブルーミング!]」の楽曲は小春(チャラン・ポ・ランタン)さんが担当します。メルヘンな歌詞と、様々なジャンルをミックスした、独特ながらどこか懐かしさを感じる音楽にもご注目ください。

■楽曲(作詞・作曲・編曲) 小春(チャラン・ポ・ランタン)

1988年生まれ。妹・ももとの唄とアコーディオンの姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のメンバー。アコーディオンを担当。

7歳の時にサーカスを観に行ったことをきっかけにアコーディオンを始める。

プロデュースした手頃な値段のボタンアコーディオン「Bebe Medusa」の予約販売を開始。

一晩でボタンアコーディオンを531台売り上げる。

その他にも映画やドラマ、舞台への楽曲提供・イラスト・執筆・動画編集など活動の範囲は多岐に渡る。

【 The Colorful Blooming![ザ・カラフルブルーミング!] 概要】

■実施期間 :2025年3月20日(木・祝)~7月1日(火)

■実施時間 :15:00~(5月3日~5日のみ 11:00~)

■実施場所 :ハーモニービレッジ

■出演キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、

ウィッシュミーメル、シナモロール、ディアダニエル

フォトスポットも充実!訪れた方を癒やす『ハーモニーランド フラワーガーデン』

ハーベストテーブル前では『ハーモニーランド フラワーガーデン』が期間限定で登場します。ガーベラやパンジーなどのカラフルなお花が、訪れた方を癒やすエリアになっています。キャラクターのシルエットを形どったトピアリーやフラワーワゴンなど、フォトスポットも充実したフラワーガーデンで、ハーモニーランドならではの景色を楽しむことができます。

【フラワーガーデン 概要】

■実施期間 :2025年3月20日(木・祝)~7月1日(火)

■実施場所 :ハーモニービレッジ ハーベストテーブル前

キャラクターといっしょに春を楽しもう『開花宣言★グリーティング』

2024年春に上演した「Heartful Ring」のコスチュームのキャラクターがハーモニービレッジに登場し、「これから春をめいいっぱい楽しむ」開花宣言とハイタッチグリーティングを実施します。

他にもイベント期間中はグリーティングを実施予定ですので、続報をお楽しみに。

【開花宣言★グリーティング 概要】

■実施期間 :2025年3月20日(木・祝)~4月8日(火)

■実施時間 :16:10~

■実施場所 :ハーモニービレッジ

■出演キャラクター:マイメロディ、クロミ、シナモロール、

ディアダニエル、ウィッシュミーメルのうちいずれか2キャラクター

※キャラクターのスケジュールはホームページをご確認ください。

12月31日まで開催中『My Melody & Kuromi Anniversary Party』

『アニバーサリービンゴゲーム』と『アニバーサリーグリーティング』

期間中はアニバーサリーコスチュームのマイメロディまたはクロミが登場し、園内を盛り上げます。

『アニバーサリービンゴゲーム』では素敵な賞品があたるビンゴゲームを実施します。ビンゴに当選した方は写真撮影も楽しめます。参加賞として、オリジナルグッズをお渡しします。

『アニバーサリーグリーティング』ではハーモニービレッジに揃って登場し、ハイタッチをお楽しみいただけます。登場前のふたりのかけ合いにもご注目ください。

【マイメロディ&クロミ アニバーサリービンゴゲーム 概要】

■実施期間 :2025年3月20日(木・祝)~7月1日(火) ※3月22日、5月3~5日を除く

■実施時間 :11:00~

■実施場所 :プラザステージ

■出演キャラクター:マイメロディまたはクロミ

■価格 :\1,000(参加賞付き)

※ビンゴカードは10:20よりプラザステージにて数量限定で販売します。

※1日の販売数には限りがございます。

【マイメロディ&クロミ アニバーサリーグリーティング 概要】

■実施期間 :2025年6月1日(日)~7月1日(火)

■実施時間 :16:15~

■実施場所 :ハーモニービレッジ

■出演キャラクター:マイメロディ、クロミ

【『My Melody & Kuromi Anniversary Party』 イベント概要】

■開催期間:2025年12月31日(水)まで

■詳細ページ: https://www.harmonyland.jp/sp/mmku/index.html

『なかよくフェスティバル2025 in Harmonyland』

サンリオが贈る、新世代の本格ファンタジー「フラガリアメモリーズ」とハーモニーランドの初のコラボイベントが決定しました。期間中は手軽に楽しめる探索型クイズラリーを実施します。「フラガリアメモリーズ」を初めて知った方や、ハーモニーランドにはじめて訪れた方も楽しめる内容となっていますので、お気軽にご参加ください。他にも「レッドブーケ」「ブルーブーケ」「ノワールブーケ」を3つの期間に分け、ティータイム(事前予約制・有料)や限定フードもお楽しみいただけます。

詳しくはハーモニーランドの特設ページをご確認ください。

【なかよくフェスティバル2025 in Harmonyland 概要】

■実施期間 :2025年4月11日(金)~ 7月1日(火)

■特設ページ:https://www.harmonyland.jp/sp/fragaria/index.html

■クレジット

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです。

※価格は全て税込・予価です。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2月21日(金)現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

