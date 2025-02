ハック＆スラッシュMMORPG『MU LEGEND: EVO』2025年最新アップデート実施！レベル上限開放＆新マップ実装

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明(シン・ジェミョン)]は、同社が運営するオンラインゲームポータルサイト『Pmang(ピーマン)』にてサービス中のPC向けMMORPG『MU LEGEND: EVO』において、2025年2月20日(木)に、レベル上限開放や新マップを追加する最新のゲームアップデートを実施いたしました。

◆レベル上限を90まで開放!新ダンジョン「黎明の剣」実装

本アップデートにて、キャラクターのレベル上限をレベル90まで開放しました。

レベル上限開放にあわせて、レベル90唯一等級【アトランティス】シリーズ装備を追加したほか、レベル90装備の製作素材を入手できる新ダンジョン「黎明の剣」を実装いたしました。

◆新マップ「ロレンシア」追加!

【アトランティス】シリーズ装備新ダンジョン「黎明の剣」

本アップデートにて、新マップとなる「ロレンシア」を実装しました。

「ロレンシア」へは各マップの飛行船案内人から移動することができ、「ロレンシア」で受注できる新しいメインクエストをクリアすることで、神話等級+3装備や強化保護券などの報酬を獲得できます。

ワールドマップ

本アップデートでは、キャラクターのクリティカル確率上限や天賦ポイント上限の引き上げも行っております。

また、レベル上限開放を記念して、レベル90到達イベントやレッドゼン消費ランキングイベント、獲得経験値ランキングイベントなど、各種イベントを開催するほか、「黎明の剣の鍵」や「クイックアップグレードの粒」など、キャラクターの成長に役立つ新商品をショップに追加しております。

『MU LEGEND: EVO』では、本アップデートに備えて、これまでに新たなデイリークエストの追加やダンジョンバランスの調整などを実施し、プレイヤーがレベル90に到達しやすいようにしております。

本アップデートから始まる新たな冒険の旅を、ぜひお楽しみください!

アップデートの詳細は、『MU LEGEND: EVO』 Pmangラウンジのお知らせをご確認ください。

◆『MU LEGEND: EVO』とは◆

『MU LEGEND: EVO』は、長年愛され続けてきた名作MMORPG「ミュー 奇蹟の大地」の後継作として制作され、シンプルなUIや簡単な操作、クォータービューの描写など、根本的な要素は前作から受け継ぎつつも、多種多様に追加された育成要素やダンジョンギミックなどの楽しさに一段と磨きをかけた正統派ハック&スラッシュMMORPGです。

前作の1,000年前となる美しいファンタジー世界を舞台に、爽快なハック&スラッシュアクションと奥深いバトルシステムに加え、豊富なキャラクターカスタマイズや協力プレイの醍醐味を味わえるのが特徴です。

すべてのプレイヤーを魅了する伝説の冒険の世界があなたを待っています。

・『MU LEGEND: EVO』紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-vycXJ1tRLM ]

◆『MU LEGEND: EVO』について

タイトル:MU LEGEND: EVO

ジャンル:オンラインアクションRPG

開発・運営:VALOFE Co., Ltd.

対応OS:Windows 7以降

プラットフォーム:Pmang

サービス開始日:2024年8月29日

価格:基本無料(アイテム課金)

