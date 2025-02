舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ホグワーツ魔法魔術学校 4つの寮の祭典《ハウスプライド2025》3月～6月開催決定！

株式会社ホリプロ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l2WEoH_G1TY ]

2022年に開幕した東京公演が総観客数110万人を突破、日々観客を魅了し続けている舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。本年7月にはいよいよロングラン4年目に突入する本作において、ハウスプライド2025の開催が決定しました。

ーハウスプライドとはー

ハリー・ポッターシリーズに登場するホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮「グリフィンドール」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」「スリザリン」をお祝いする、期間限定のイベントです。ロンドン、ニューヨーク、ドイツなど世界各地で開催されており、日本では今年2025年は3月~6月の期間で実施いたします。

今年は4か月通して開催し、各月の対象の寮にちなんだ様々なイベントをご用意しています。

昨年12月に実施し大好評を博したお見送り会は、今回はアルバス役・スコーピウス役のキャストに加え、シークレットゲストが登場予定!

お見送り会と同日に開催するコスチューム推奨デーは、「ハリー・ポッター」に関するコスチュームを着用して来場いただくと、スタッフがチェキで撮影させていただきます。

トリビアクイズデーは、寮に関するクイズの回答を、キャストと一緒にお客様に考えていただく参加型イベントです。

4寮対抗のパネル完成レースは、パネルに貼られたオリジナルカードをお客様にはがしていただき、どの寮が最も早くカードをはがし終え、隠れた写真を完成させられるかを競う企画です。はがしたカードはご観劇の記念にお持ち帰りいただけます。

ハウスプライド期間中の3~6月のチケットはTBSチケット・ホリプロステージにて好評販売中。

公演だけではなく、開演前や休憩中、終演後も劇場全体で「ハリー・ポッター」の世界を体験できるハウスプライド2025を、どうぞ思う存分お楽しみください。

※本イベントの内容やキャストは予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

【各寮の対象月】

ハッフルパフ:3月8日(土)~3月30日(日)

レイブンクロー:4月1日(火)~4月30日(水) ※4月5日~18日はメンテナンスのため休演となります

グリフィンドール:5月1日(木)~5月31日(土)

スリザリン:6月1日(日)~6月26日(木)

【期間限定・特別企画】

■4寮対抗!パネル完成レース

約3000枚のカードが貼り付けられた大型パネルが劇場ロビーに登場!

ご来場のお客様全員がご参加いただける、寮対抗のレース企画です。パネルに貼られたカードを剥がしていただき、どの寮が最も早くパネルを完成できるかを競います。剥がしていただいたカードはお持ち帰り可能!カードの表面には各寮のフラッグ、裏面には特別デザインが施されています。ハウスプライドにご参加の記念として、ぜひお持ち帰りください。

・3月実施期間:3月19日(水)~3月30日(日)

・4月実施期間:4月19日(土)~4月30日(水)

・5月実施期間:5月23日(金)~5月31日(土)

・6月実施期間:6月18日(水)~6月26日(木)

※カードを剥がすのは、ご来場1回につき、おひとり様1枚にてお願いいたします。

■大好評企画・終演後のお見送り会&コスチューム推奨デー

昨年12月に実施し好評を博したお見送り会の実施が決定!

また、今回のお見送り会はバージョンアップ!さらにコスチューム推奨デーも同日開催!

3月のお見送り会&コスチューム推奨デー対象日

・3月8日(土) アルバス役・スコーピウス役・シークレットゲスト

・3月16日(日) アルバス役・スコーピウス役・シークレットゲスト

・3月22日(土) アルバス役・スコーピウス役・シークレットゲスト

・3月29日(土) アルバス役・スコーピウス役・シークレットゲスト

※4月以降の対象日は後日発表いたします。

※該当公演回のチケットをお持ちのお客様は皆様ご参加可能です。

《お見送り会》

各月の対象日の終演後に、アルバス役&スコーピウス役がお客様をお見送りいたします。

さらに、毎回、シークレットゲストも登壇いたします!どうぞお楽しみに!

《コスチューム推奨デー》

対象日限定で、該当の寮に関するアイテムを着用いただくと、チェキでの撮影サービスを実施いたします。

※撮影できる人数には限りがございます。予めご了承くださいませ。

※チェキはイメージです。(写真は昨年の様子です)

■トリビアクイズ大会

寮に関するトリビアクイズ大会を、終演後に開催いたします。

キャストとお客様で答えを考えていただく、お客様参加型のイベントです。お手持ちのチケットのお席に着席いただきご参加ください。

3月実施日程:3月30日(日)終演後

3月の登壇キャスト:平方元基・酒井美紀・姜暢雄・榊原郁恵

※イベントは約15分間の予定です。

※4月以降の実施日程は後日発表いたします。

※該当公演回のチケットをお持ちのお客様全員がご参加可能です。

【ハウスプライド全期間を通して実施する企画】

■劇場がハウスプライド仕様に!ハリー・ポッター役の特別アナウンスも!【3/8(土)~6/26(木)】

劇場外の階段は、各寮のフラッグで装飾、劇場内は寮のポスターで彩られます。期間中は、当日に出演するハリー・ポッター役の特別アナウンスを放送いたします。

また、劇場ロビー地下1階に特別フォトスポットを設置し、ご来場の記念撮影が可能です。フォトスポットでは、該当月の寮フラッグと一緒に撮影していただけます。

劇場スタッフも寮カラーのアイテムを身に着けてお待ちしております。

※写真は昨年開催時の様子であり、イメージです。

※本年は手持ちフラッグの配布はございません。

昨年の様子昨年の様子

■当日券を対象月の寮のデザインでチケットをお渡し【3/8(土)~6/26(木)】

各公演開演の1時間前より劇場窓口にて先着順に販売する当日券を、ハウスプライド対象月の寮デザインでチケットをお渡しいたします。

寮デザインチケット

■劇場内で対象月の寮のグッズをご購入で寮ステッカーをプレゼント【3/8(土)~6/26(木)】

例:3月にハッフルパフのTシャツを1枚ご購入いただくと、ハッフルパフのステッカーを1枚プレゼント

ステッカーお渡しの対象グッズ:4寮のTシャツ、刺繍ミニタオル、マフラー、ボールペン、ピンバッジ

※グッズの在庫状況により、商品が販売終了の場合がございます。予めご了承ください。

寮ステッカーイメージ

※本イベントの内容やキャストは予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

公演について

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろした「ハリー・ポッター」シリーズ8作目の物語。小説の最終巻から19年後、父親になった37歳のハリー・ポッターとその息子・アルバスの関係を軸に描かれる新たな冒険物語は、世界中で多くの演劇賞を獲得するなど好評を博している。

舞台の大きな見どころとなっているのが、ハリーらが観客の目の前で繰り広げる様々な“魔法”。CG等を使わずに、舞台演出と俳優の演技で生み出される数々のイリュージョンが「実際に魔法の世界に来たみたい」「どうやっているのか全然わからない」と大きな評判を呼んでいる。2024年11月14日には通算公演1,000回を達成、総観客数は110万人を突破。

尚、本舞台をSNS等でご紹介いただく際のハッシュタグは「#ハリポタ舞台」「#呪いの子」「#ハウスプライド2025」でお願いできますと幸いです。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

[日程]上演中~2025年6月26日(木)

[会場]TBS赤坂ACTシアター

[上演時間]3時間40分 ※休憩あり

【主催】TBS ホリプロ ATG Entertainment

【特別協賛】東海東京フィナンシャル・グループ

With thanks to TOHO

In association with John Gore Organization

チケット情報

[チケット購入方法]

TBSチケット https://tickets.tbs.co.jp/harrypotteronstage/

ホリプロステージ https://harrypotter.horipro-stage.jp/

※いずれも購入には事前の会員登録(無料)が必要

チケットに関するお問合せ:ホリプロチケットセンター 03-3490-4949(平日11:00~18:00/定休日 土・日・祝)

【舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』公式Webサイト】https://www.harrypotter-stage.jp/

<あらすじ>

ハリー、ロン、ハーマイオニーが魔法界を救ってから19年後、かつての暗闇の世を思わせる不穏な事件があいつぎ、人々を不安にさせていた。魔法省で働くハリー・ポッターはいまや三人の子の父親。今年ホグワーツ魔法魔術学校に入学する次男のアルバスは、英雄の家に生まれた自分の運命にあらがうように、父親に反抗的な態度を取る。幼い頃に両親を亡くしたハリーは、父親としてうまくふるまえず、関係を修復できずにいた。そんな中、アルバスは魔法学校の入学式に向かうホグワーツ特急の車内で、偶然一人の少年と出会う。彼は、父ハリーと犬猿の仲であるドラコ・マルフォイの息子、スコーピウスだった!

二人の出会いが引き金となり、暗闇による支配が、加速していく…。