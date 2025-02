くまモンの誕生日に、くまモンスクエアにて「ぬいぐるみ発売記念セレモニー」開催。「サンエックス」の広報キャラクター「コロニャ」も登場！

日本コロムビア株式会社

熊本県営業部長兼熊本県しあわせ部長として大活躍中の「くまモン」。今や熊本、日本国内にとどまることなく中国、香港、台湾、フランス、アメリカ、タイ等への海外「出張」も相次ぎ、世界中から人気を得ている。関連グッズの売上は、2023年過去最多の1,663億8,922万円を記録。(2011年の調査開始からの売上高累計は、1兆4,596億円)。2013年7月に熊本市中心市街地にオープンしたくまモンの活動拠点「くまモンスクエア」は、国内外のファンの聖地として、2024年3月には来場者350万人を突破。

令和7年(2025年)3月にデビューしてから15周年を迎えるに当たり、「リラックマ」や「すみっコぐらし」を生み出した有名なキャラクター会社「サンエックス」の制作にて、くまモンのぬいぐるみ2種の発売が決定。くまモンの誕生日にあたる2025年3月12日(水)に「くまモンスクエア」および「くまモンスクエアEC」で限定発売される。

この度、ぬいぐるみ2種のビジュアルが公開。また、くまモンの誕生日3月12日(水)に「くまモンスクエア」で開催されるくまモンの誕生日イベント『ハピバ!くまモン2025~くまモン誕生日スペシャル(11:30~、14:00~の2回開催)』に、サンエックスのキャラクターであり広報も務める「コロニャ」が出演することが発表された。くまモンの誕生日を盛り上げる予定。

くまモンスクエアのECサイトでは、くまモンのぬいぐるみ2種の予約がスタート。3月11日(火)までに予約された方、もしくは、3月12日(水)~16日(日)の期間、くまモンスクエアで購入者された方には先着で、『くまモン&コロニャ』ポストカードがプレゼントされる。

※ くまモンスクエアECサイトはこちら https://store.kumamon-land.jp/

※ くまモンと「コロニャ」が出演する、くまモンのぬいぐるみ企画がスタートするに至った動画はこちら。

動画URL: https://www.youtube.com/watch?v=kOdiJk-8TCo

<商品情報>

発売日:2025年3月12日(水)

商品名:くまモンスクエア限定ぬいぐるみ「くまモン」 販売価格:\3,980(税込)

(サイズ :約H210×W160×D150mm)

くまモンスクエア限定ぬいぐるみキーホルダー「くまモン」 販売価格:\1,980(税込)

(サイズ:約H135×W115×D110mm)

特典:

◆くまモンスクエア限定ぬいぐるみ「くまモン」

<予約&先着購入者特典>

「くまモン&コロニャ」コラボポストカード A柄

◆くまモンスクエア限定ぬいぐるみキーホルダー「くまモン」

<予約&先着購入者特典>

「くまモン&コロニャ」コラボポストカード B柄

<くまモンについて>

ボクの名前は「くまモン」。

2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたんだモン。

ボクの仕事は、身近にあるサプライズ&ハッピーを見つけて、全国のみんなに知ってもらうことだモン。

ボクが大好きな熊本のことを、みんなにもっともっと知ってほしいから、これからもどんどん会いに行くモン!

魅力いっぱいの熊本とボクのことを、これからもよろしくま!

(令和7年(2025年)3月、デビュー15周年を迎えます)

<くまモンスクエアについて>

熊本県の営業部長兼しあわせ部長として全国を飛び回っている「くまモン」の活動拠点。『くまモンに会える場所』として、定

期的にステージが行われている。ここでしか見られないくまモンにまつわる展示や、ARコンテンツ、オリジナルグッズが見どころ。

国内だけでなく、中国、台湾、香港、タイなどのアジア諸国をはじめ、海外からも多数のお客様に来館いただいており、今や

県内屈指の観光スポットに成長。

2024年3月に、来館者350万人を達成。

【住所】 熊本市中央区手取本町8番2号 テトリアくまもとビル1階

【営業時間】 10時から19時

【メールアドレス】 info@kumamon-sq.jp

【ホームページ】 https://kumamon-land.jp/squares/

【SNS】

X @kumamonsquare

くまモンスクエア【公式】 - YouTube

インスタグラム @kumamonsquare

<サンエックスについて>

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックスHP: https://www.san-x.co.jp/

サンエックス公式X: https://x.com/SANX_official

<コロニャについて>

コロニャは街角のちいさなパンニャ(屋)さんでのんびり暮らしているねこ。ひとみしりのコロニャは、いつも失敗作のコロネパン

に隠れている。

サンエックスネットショップでの「バイトねこ経験」を通じて頑張りを認められたコロニャは、2023年7月よりサンエックス広報に

就任。サンエックスのキャラクターでありながら、自社の広報も務めている。ひとみしりながらも、広報として取材を受けたり、イベ

ントに出席したりと奮闘中。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

コロニャのサンエックス広報日記はこちら

https://www.instagram.com/coronya_sanx_diary/