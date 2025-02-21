【日建学院】受験無料の「建築士 オンライン模擬試験」4月21日までお申込受付中！お申込いただいた方に[完全攻略 超重要ポイント集]プレゼント

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2025年度（令和7年度）に1級・2級建築士試験を受験される方向けに無料のオンライン模擬試験を実施いたします。申込締切は2025年4月21日（月）17：59まで、実施期間は2025年3月28日（金）～2025年4月28日（月）23：59となります。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/mogishiken/architect/index.aspx2025年度（令和7年度）1級・2級建築士学科 オンライン模擬試験

1級・2級建築士学科 オンライン模擬試験

日建学院の模試をお気軽に体験していただけるオンライン模擬試験です。1級は4肢択一125問、2級は5肢択一100問の本試験で出題される科目、および本試験形式と同様の模擬試験です。

学習初期段階で押さえておくべき、重要問題を日建学院がPick UPしましたので、現在の実力確認に最適です。さらに「1級建築士 完全攻略模試」「2級建築士 完全攻略模試」と併せて受験されることをオススメいたします！

全国統一公開模擬試験 はこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/mogishiken/index.aspx

実施概要

■お申込期間…2025年4月21日（月）17：59まで

■実施期間……2025年3月28日（金）～2025年4月28日（月）23：59

■受験方法……Web受験

■受験料………無料

完全攻略超重要ポイント集プレゼント

オンライン模擬試験をお申込いただいた方全員に、超重要項目のチェックポイントと頻出設問肢・計算問題を厳選収録した [完全攻略 超重要ポイント集（2024年本試験問題・解答付）]をプレゼントいたします。

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▼2025年度（令和7年度）1級・2級建築士学科 オンライン模擬試験

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/mogishiken/architect/index.aspx

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

【会社概要】

商号 ： 株式会社 建築資料研究社

代表者 ： 代表取締役社長 馬場 栄一

所在地 ： 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立 ： 1969年（昭和44年）8月

事業内容： 建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL ： https://www.ksknet.co.jp/