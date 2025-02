映画「ウィキッド ふたりの魔女」とSENSE OF PLACEのコラボレーションアイテムが販売決定！

株式会社アーバンリサーチ

2025年3月7日(金)公開の映画「ウィキッド ふたりの魔女」とSENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH(センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ)とのスペシャルコラボレーションアイテムを、3月7日(金)にZOZOTOWNにて先行販売開始、3月18日(火)よりアーバンリサーチ公式オンラインストア、SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 各店にて販売いたします。

エルファバとグリンダなど映画「ウィキッド ふたりの魔女」をイメージしたアイテム全3型をご用意。特別なコラボレーションをぜひご覧ください。

ITEM

別注 WICKED/SOP パーカー

品番:AAA4-21B020

価格:\7,150 (税込)

カラー:GRAPHIC-A / GRAPHIC-B / GRAPHIC-C

サイズ:One

すっきりとした着丈で形はカジュアルながらもスタイルアップが狙えるアイテムです。袖にはWICKEDの文字のラメ刺繍がデザインされ、華やかな雰囲気を演出。

別注 WICKED/SOP Tシャツ

品番:AAA5-21B124

価格:\4,950 (税込)

カラー:GRAPHIC-A / GRAPHIC-B / GRAPHIC-C

サイズ:One

映画のワンシーンをプリントしたデイリーに着用いただけるTシャツです。

バックにはそれぞれの登場人物をイメージしたワンポイントロゴがデザインされています。

別注 WICKED/SOP タンク

品番:AAA5-21B125

価格:\3,850 (税込)

カラー:GREEN / PINK / GRAY

サイズ:One

ウィキッドから着想を得たカラーとワンポイントロゴがポイントのタンクトップ。コンパクトなサイズ感で、インナーとしてはもちろん、トップスとして1枚で着るのがおすすめのアイテムです。

【発売日 / 販売店舗】

2025年3月7日(金)

ZOZOTOWNにて先行販売開始

2025年3月18日(火)

アーバンリサーチ公式オンラインストア

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 各店にて販売開始

※ 発売日が変更になる可能性がございます。

ウィキッド ふたりの魔女

映画「ウィキッド ふたりの魔女」は、2003年初演以来20年以上愛され続ける傑作「ウィキッド」初の映画化作品。本作は名作小説「オズの魔法使い」で少女ドロシーがオズの国に迷い込む前に遡り、この国で最も嫌われた“悪い魔女”と最も愛された“善い魔女”の過去をふたりの視点から描いた物語となっている。

主演は実力派俳優シンシア・エリヴォ(Cynthia Erivo)と、唯一無二の歌声をもつ世界的スーパースターのアリアナ・グランデ(Ariana Grande)が務める。

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC )との商品化契約に基づき、株式会社アーバンリサーチが企画・制作した商品です。