Mattさん登壇のブランドローンチイベントを開催。発光※1クリームクレンジング「felmiu（フェルミュー）」デビュー。

株式会社NEONE(本社:大阪府淀川区西中島6-1-1 代表取締役社長:松本真哉)は、スキンケアブランド「felmiu(フェルミュー)」を立ち上げ、5つの美容発酵成分※2で発光※1するような肌へと導く「ハッコウクリームクレンジング」を、2025年2月19日(水)より順次発売開始しました。同日にはブランドローンチイベントを開催し、美容男子としても知られるタレントのMattさんをゲストに迎えたトークセッションを実施。美肌になるためのクレンジングの大切さや、ハッコウクリームクレンジングを使用した感想などをお話しいただきました。

※1 汚れを落とし、潤いと透明感のある肌印象 ※2 保湿成分

「やはり汚れを落とす作業が一番大事」 Mattさんが語るクレンジングの重要ステップ。

Mattさんとのトークセッションでは、「ハッコウクリームクレンジング」にちなみ、発光するかのようにツヤのあるMattさんの美肌の秘訣や、クレンジングの大切さ、発酵成分にまつわるエピソードなどをお話しいただきました。

「クレンジングで特に重要だと思うステップは何ですか?」というトークテーマに対しては、「やはり汚れを落とす作業が一番大事だと思います」と話すMattさん。「汚れを適当に落とした次の日は適当な肌を作って、丁寧に落とした日は魅力的な肌に仕上がります。私の経験上、落とすことは本当に大切で、適当に落として洗い残しがあるくらいなら、その日は寝て、(次の日に)早めに起きて丁寧に落とすことがいいと思います」と、美肌を保つうえでのクレンジングへのこだわりをお話しいただきました。

「まるでスキンケアしたてのようなツヤ肌に」Mattさんも感動のハッコウクリームクレンジング。

大学生の時からクレンジングを取り入れ始め、色々なアイテムを体験するなかで「最近はオイルクレンジング一択だった」というMattさんには、今回発売からひと足先に「ハッコウクリームクレンジング」をお使いいただきました。使用感に対しては「ホイップのようなクリームから、肌に乗せると“モロモロ”が出てきて、それがまたメイク汚れに溶け込んでいきしっかりと落としてくれる感じ」と表現。

久しぶりにクリームクレンジングを使用したというMattさんですが、「洗い上がりは汚れをしっかり落としてくれているのに、スキンケアしたてのようなツヤ肌になっていて、とっても感動しました!」と感想を語ってくださいました。

また、Mattさんは30代にさしかかったことを機に、スキンケアもだんだんとエイジングケアラインを使い始めたようで、「今回(ハッコウクリームクレンジング)もエイジングに必須のうるおいに着目した商品でしたので、今の年齢になってより納得する商品でした」と、ご自身の年齢や20代の頃からの肌の変化にも合ったクレンジングだったとコメントをいただきました。

発酵ファーストで美肌を育むMattさん、「ジェンダー・年齢問わず使って欲しい」とメッセージ。

発酵食品が大好きで、毎朝納豆やお味噌汁、キムチ、お漬物などを摂っているというMattさん。

「よくベジファーストと言いますが、私はクリニックのメソッドを知って、発酵ファーストを心がけています」「体内に取り入れたものが身となるので、最初に入れるものが肝心です。胃を温めるためにもお味噌汁を先に入れるのが最適」と、食事面でのこだわりも披露。

最後に、「ハッコウクリームクレンジングをどんな人におすすめしたいですか? 」という質問に対しては、「ジェンダー・年齢問わず使って欲しい」とコメント。積極的にメイクを楽しむ方たちはもちろん、メイクをしていない人にもクレンジングは必須アイテムと語るMattさんは、朝のメイクしていない時にも必ずクレンジングの工程を取り入れているとのことで、「これは寝ている間にスキンケアの上についた汚れや、寝ている間の皮脂や汗、毛穴の奥に隠れた汚れを取るためです」「洗顔では落とせない部分もあるのでぜひ取り入れて欲しいです!」と改めてクレンジングの重要性と、ハッコウクリームクレンジングをおすすめしていただくメッセージを贈っていただきました。

Mattさんプロフィール

7歳の時、父・桑田真澄が肘のリハビリの為にピアノを弾く姿に影響を受け、ピアノとバイオリンを始める。当時は野球チームに所属。中学生になると野球の道ではなく音楽に専念。堀越学園3年時には吹奏楽団団長となり、アルトサックスとソプラノサックスを担当。『東京都高等学校吹奏楽コンクール』にて金賞を受賞。桜美林大学芸術文化学群音楽専修に進学後、英語・サックス・ピアノ・ドラム・作曲を学び、アメリカ留学を経験。卒業後はタレントとして活動し、現在は歌手・作詞作曲・タレント・モデル・レタッチャーメイクアップ・ブライダルタキシード&和装デザイナーなど様々な分野でアーティストとして活動している。

まるで贅沢スキンケア。発酵クレンジングで発光※1する肌へ。「ハッコウクリームクレンジング」2月19日(水)より順次発売開始!

クリームクレンジングならではの優しさはそのままに 毛穴やウォータープルーフのメイク汚れまでしっかり落としながら、ガラクトミセス培養液などの5つの美容発酵成分※2がたっぷりうるおいを与えて、 ツヤがあり発光※1するような肌へ導きます。

それは、まるで贅沢なスキンケア。

「優しく、しっかり落とす」のその先に、 クレンジングは発光※1という新しいステージへ。

商品概要

商品名:ハッコウクリームクレンジング

価格 :2,420円(税込)

内容量:110g

発売日:2025年2月19日(水)~ Qoo10・楽天市場・Amazonにて順次/2025年3月1日(土)LOFT各店舗/2025年3月15日(土)主要バラエティストア

商品詳細に関するプレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000154022.html

「felmiu(フェルミュー)」について

felmiuは、"発酵"を意味するfermentationと、"あなたに届ける"という気持ちを込めたyouを掛け合わせた造語です。

ブランドリリースにおける商品は、5種類の発酵成分を配合したクレンジング。

「贅沢なスキンケア」をコンセプトに、毎日の習慣に寄り添う商品を届けます。

