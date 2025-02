¡ØCITY CHILL CLUB¡Ù3·î¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥¿ー¤¬·èÄê¡ª

株式会社TBSラジオ

アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに2時間のミュージックプレイリストを作成しOAするプログラム「CITY CHILL CLUB」(月~木曜日27:00~29:00金曜日27:30~29:00)の2025年3月31日までの3月度ミュージックセレクターが決定しました。今後も様々なミュージックセレクターがミュージックプレイリストをお届けします。ぜひ、お聴きください。

◆月曜1.2週目

Kyso

2022年結成されたバンドSilver Kidd加入きっかけに出会った二人。ソロやバンド活動では表現できないリアルな想いと世界観を大切に2024年「Kyso」として活動を開始。アメリカ人の親を持ち、アメリカで生まれ育ち、日本の音楽を幼いころから聴き、愛し、勉強したボーカルNyk。日本の文化が各地から集まり集中した東京で生まれ育ち、日本人ながら小さいころから洋楽に魅了されたギターAssH。完全な洋楽なのに、どこかに感じられる「和」の心。遠く離れた場所で正反対の人生を生きてきた二人だからこそ、作り出すことができる唯一無二の「Kyso」のサウンド。4/20(日)Kyso初ワンマンコンサート“The Sunrise”を開催。

3-5週目

the engy

京都発のロックバンド。山路のスモーキーかつブルージーな歌声とソウル、HIP HOP、ダンスミュージック、エレクトロニックなどあらゆるジャンルを取り込みつつ、緻密に構築されたトラックメイクとロックサウンドが特徴。3/12ミニアルバム『Night Kids』を配信リリース。アルバムを提げての自身最大規模の全国ツアーが3月よりスタート。5月にはZepp Shinjukuにてツアーファイナルを迎える。

◆火曜1.2週目

FUNKIST

ボーカル染谷西郷、ギター宮田泰治、ギターヨシロウにより、バンドの原型が2000年に結成。2001年から本格的な活動を開始。日本国内はもちろん、南アフリカ、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど海外も含む年間100本を超えるライブで、世界所狭しと駆け回る生粋のライブバンド。『俺たちが鳴らせば世界が踊る』を合言葉にジャンルレスな音楽で世界全てを抱きしめる。今年結成25周年を迎え5月には日比谷野音でのワンマンライブも決定。



3.4週目

Are Square

3.4週目Are Square2022年4月八王子にて結成。90年代ミクスチャーロックバンドに大きく影響を受け、マキシマムザホルモン2号店のオーディションを受けた事をきっかけに、マキシマムザホルモンと同じ八王子で活動したいと、それぞれの地元から上京し八王子に活動拠点を置くロックバンド。バンド活動、YouTube、SNS等それぞれのフィールドでその音楽的才能の片鱗を顕にし、各種オーディションでの入賞や、マキシマムザホルモン2号店のオーディションで最終選考まで残るなどの実績を持つメンバーが、八王子で上田カズアキ(Ba.)が主催するセッションイベント「ふりぃだむ」にて出会う。そのイベントで何度もセッションを重ねるうちに意気投合し、Are Square結成に至る。上田カズアキ(Ba.)のテクニカルかつ骨太で流動的なベース、Hikage(Dr.)の安定感がありつつも力強く人を魅了するドラムに高い熱量を持ってハイトーンボイスで伸びやかに歌うMaru(Vo.)のメロディとラップ、そして全ての楽曲の作曲を手がけ、刺激的でセンセーショナルな音を鳴らすKAYA(Gt.)のギターが乗ったサウンドは、セッションにて培われた即興性・発想力と相まって唯一無二のオリジナリティを生み出し、そのままバンドの世界観になっている。2023年11月、RX-RECORDS / UK.PROJECTからの1st EPでデビュー後、定期的にリリースを重ね、2025年1月に1st Album『Let’s Go To Eat Crab’s Club』がリリースされた。どこか懐かしさもあるサウンドをオリジナルにアップデートさせた新しいロックが、令和の音楽シーンを震撼させる存在になるだろう。

◆水曜1.2週目

宮川春菜

小学2年生より牧瀬豊氏に師事。10代から最高級のテクニックと評価され、迫力とスピード感ある演奏で観衆を魅了する。2024年第13回J.S.バッハ国際ギターコンクール優勝。11月にスペイン・リナレスで開催されたアンドレス・セゴビア国際ギターコンクールでは、日本人最高位となる第2位。クラシックギターの魅力を伝えながらコンサート活動を行い、また表現の幅を広げるべく精力的に挑戦を続ける。自身初となるCD「Strelitzia」が各コンサート会場にて発売中。宮川春菜classical guitar concert tour 2025 "Progress"開催決定。

3.4週目

luv

関西在住2023年結成。全員2003年生まれメンバー4人が現役大学生。結成から1年も経たずの間に早耳のリスナー、音楽業界関係者から注目を集める、Acid JazzやNeo-Soul、Jazz、R&B、Hip-Hopといったブラックミュージックに影響を受けたサウンドを奏でる。フロントマンHiynを中心に幼馴染や関西大学のジャズ研のメンバーを中心に結成。アッパーなダンスチューンやしっとりとしたソウルバラードといった緩急溢れる楽曲たち、Hiynのカッティングを中心としたリズムギター、Rosaのソロプレイなどアドリブも交えたパフォーマンスやファッショナブルなビジュアルで若い世代からの支持が急拡大中。

◆木曜1.2週目

First Love is Never Returned

NYにヴォーカル経験を持つKazuki Ishidaを中心に2018年札幌で結成。コロナ禍の影響で当時のメンバーが脱退したことで活休止状態となるが、メンバーチェンジを経て、2022年末再始動。1st Mini Album『POP OUT!』のリリースを機にかねてよりサポートメンバーだったArata Yamamoto (Gt / Cho.)が加入し、5人体制となる。R&Bを中心に、多く音的源泉を持つメンバーが集結。他の追随を許さぬ『恋する歌声』を武器、全方位型ポップミュージックを届ける。

3.4週目

KAZUTA・SUNGYUN(n.SSign)

チャンネルAのサバイバルオーディション番組「青春スター」の優勝チームとして2022年8月に結成された。デビューアルバム『BIRTH OF COSMO』で初動20万枚を超える記録を樹立。2枚目のミニアルバム『Happy &』で初動23万枚以上の売り上げを上げ、自己最高記録を達成した。最近発売した3枚目のミニアルバム『Love Potion』は発売直後、iTunes日本K-POPトップソングチャート1位、総合トップアルバム1位にランクインし、デビュー後初の地上波音楽放送1位を獲得するなど、大勢の注目を浴びている。デビュー前のグループとしては初めて、名古屋、大阪、札幌、福岡、福岡、東京など日本5都市を巡回するZepp Tour(Zepp Tour)を完売させるという異例の行動で注目された。その後、日本のアリーナコンサートを成功裏に開催するなど、グローバルアーティストとして認められ始めた。最近では、東京、大阪、名古屋、仙台など4都市ホールツアー公演「n.SSign Japan Tour [EVERBLUE]」の連続完売させ、次世代のK-POPの大本命として注目されている。

◆金曜1.2週目

いつか(Charisma.com)

Charisma.comとしてデビュー。日本のみならず東南アジア、ヨーロッパ各地でもライブパフォーマンスを行い、キャッチーで鋭利なサウンド、リズミカルでシニカルなラップスタイルは他に見ない世界観を生み出し海外のファンも多い。デビュー10周年を迎えた2023年に音楽活動再開させ、昨年2024年にはおおよそ7年ぶりのフルアルバム『ERROR40』をリリース。今年2025年2月にはワンマンライブを行い、活動を活発化させている。又、ダンスに焦点を当てたプロジェクト“ダダダ!”や、漫画家×ロックバンドの“Vehement”、他アーティストへのプロデュースやCM楽曲制作など、枠に囚われない独特なエンターテイメントセンスで活動している。

3.4週目

清家碧羽

現在モデル・インフルエンサーとして活動中。総フォロワー数約50万人を誇り、男女ともに支持を受けている。大学在学中にSNSを初め、個性的なファッションセンスとYouTubeでの人間性が話題を生み、インフルエンサーとしての活動を開始する。2024年10月より聖傘合同会社に所属。雑誌「装苑」やアパレルなどのモデル活動や、自身のアパレルブランド「a2o」の立ち上げを行う。その他、乃紫「踊れる街」や、2/12にリリースされる松浦航大「分かってんだ!」のMVでメインキャストを務めるなど、各方面での注目を浴びている今勢いのあるタレント。

◇コーナー

#KTCHANのMUNYA

MCにArtist/Rapperの#KTCHANをお迎えし、#KTCHANの夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。#KTCHANワールド全開の新コーナー「#KTCHANのMUNYA MUNYA」、お楽しみに!

放送日:毎週水曜日深夜27時35分~27時55分頃

