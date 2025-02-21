美容室 Ash 横浜瀬谷店が2月21日（金）リニューアルオープン
美容室チェーンを約350店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長 柴崎 興司）は、Ash 横浜瀬谷店を2025年2月21日（金）にリニューアルオープンいたします。
【店舗概要】
Ash 横浜瀬谷店
サロン詳細： https://ash-hair.com/salondata/detail/210/
住所：〒246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-5-12 サンライフ平本 1F
TEL：045-302-6655
ご予約はこちら :
https://cs.appnt.me/shops/533/reserve
店舗Instagram： https://www.instagram.com/ash_yokohama_seya/
■採用
スタッフのご応募はこちら https://www.ash-hair.com/recruit/entry/require02/
Ash 横浜瀬谷店 店長
大司 治樹（オオジ ハルキ）
Ash 横浜瀬谷店店長の大司治樹です。都心まで行かなくても、ハイクオリティな技術と接客を近隣にお住まいのお客様へお届けできる店舗をこれからも目指していきます。リニューアルオープンを機に、スタッフの結束もさらに強くなりました。機会がありましたら、とてもカッコよくになったお店に足を運んでいただけたら幸いです。
ホームページ：https://ash-hair.com/staff/20085017/
【ショート・ボブのスペシャリスト！】
【店舗写真】
【株式会社アッシュについて】
本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8階
創業会長：吉原 直樹
代表取締役社長：柴崎 興司
設立：2006年7月1日
Tel：045-663-6120
URL：https://ash-hair.com/
事業内容：美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営
【株式会社アルテジェネシスについて】
本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5階
代表取締役会長：吉原 直樹
代表取締役社長：吉村 栄義
設立：2022年1月11日
創業：1986年8月7日
資本金：１億円
Tel：045-663-6123
URL：https://artegenesis.com/
事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社
スタイルデザイナー事業部
https://www.styledesigner.net/
グループ会社
株式会社 アッシュ
https://ash-hair.com/
株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク
https://www.nyny.co.jp/
株式会社 C＆P
https://www.chokipeta.com/
株式会社 ダイヤモンドアイズ
https://www.diamond-eyes.net/
株式会社 東京美髪芸術学院