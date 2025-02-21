Âçºå¤Ç³èÌö¡ª¹ñÆâºÇÇ¯¾¯¤Î¥×¥í¡ÖÊÑÌÌ»Õ¡×»ÐËå¡¡¡È¹ñ²Èµ¡Ì©¡É¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ÇÄ©¤àÌ´¤È¤Ï¡©
¡ÖÌÜÎ©¤¿¤º¤È¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ë¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤à¿Í¤¿¤Á¡×¡£Æüº¢¤Î¥Ë¥åー¥¹¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¤¢¤Æ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£Âè24²ó¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡ÖÊÑÌÌ¡×¥×¥í¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë»ÐËå¤ËÌ©Ãå¡£2¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Âç²ñ¡É¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¡¢¤½¤·¤Æ½ÕÀáº×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¸þ¤±¡¢µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯Îý½¬¤ËÎå¤à»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè24²ó¡Ø¹ñÆâºÇÇ¯¾¯ ¥×¥í¡ÖÊÑÌÌ»Õ¡×»ÐËå2¿Í¤Ç1¤Ä¤ÎÆ»¤Ø¡Ù
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
Âçºå¡¦ºæ»Ô¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡¢¿¢ÊÂ¿¿Îë¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¤È²ÆÎë¤µ¤ó¡Ê11¡Ë»ÐËå¡£
°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃçÎÉ¤·»ÐËå¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¼Â¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÇ¯¾¯¤Î¥×¥í¡ÖÊÑÌÌ»Õ¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÑÌÌ¡×¤È¤Ï¡¢¤ª¤è¤½400Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÀî·à¡Ê¤»¤ó¤²¤¡Ë¡×¤ò¸¶ÅÀ¤È¤¹¤ëÅÁÅý·ÝÇ½¡£
¤½¤Î±é½Ð¤È¤·¤ÆÌÌ¤ò¼¡¡¹¤ÈÊÑ¤¨¤ëµ»¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥íー¤Ç¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÌç³°ÉÔ½Ð¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡È¹ñ²Èµ¡Ì©¡É¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊÑÌÌ»Õ¤Ï¤ª¤è¤½50¿Í¡£»Ð¤Î¿¿Îë¤µ¤ó¤Ï¶öÁ³¸«¤¿¥·¥çー¤Ç¡¢¤ªÌÌ¤¬½Ö»þ¤ËÊÑ¤ï¤ëÁá¶È¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢7ºÐ¤Î»þ¤Ë¥×¥í¤ÎÊÑÌÌ»Õ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£Æñ¤·¤¤µ»¤òÌ´Ãæ¤Ç½¬ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5Ç¯´Ö¤Î½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢3Ç¯Á°¡¢¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿Ëå¡¦²ÆÎë¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥«¥ê¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë°Ù¡¢¥«¥ó¥Õー¤ä¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤âÆ³Æþ¡£Ê¿Æü¤âµÙÆü¤â´Ø·¸¤Ê¤¯ËèÆüÎý½¬¤·¡¢µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ç¯´ÖÃæ¹ñÉð½Ñ¤ò¸¦ïÓ¤·¤¿¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÂçºåÉÜÆâ¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Û¤É¡£
¤ª¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤¦2¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÄËçÊý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö´ØÀ¾¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Âç²ñ¡×¤ÇÆþ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¡£
Á´¹ñ¤«¤é¥×¥í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¬½¸¤Þ¤ëÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
Æþ¾Þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¹âÆñÅÙ¤Î¡Ö¿ì·ýÊÑÌÌ¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£Âç²ñÁ°Æü¡£½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¸«¤»¾ì¤Ç¤¢¤ë¡¢ÌÜ±£¤·¤ò¤·¤Æ¥Ð¥é¤Î·Ô¤òÀÚ¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«À®¸ù¤·¤Þ¤»¤ó¡£
µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤â¤ª¤è¤½£±»þ´ÖÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢·Þ¤¨¤¿ÅöÆü¡Ä
Êì¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢½ÐÈÖ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥é¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢11ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤éÇ°´ê¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¤µ¤é¤Ë¡Ä¤½¤ì¤«¤é2¥«·î¸å¡£»ÐËå¤Ï¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçºå½ÕÀáº×¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢
Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÉñÂæ´ÆÆÄ¤Î¿³ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤à¥¹¥Æー¥¸¡£2¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ÊÑÌÌ¤ÎËÜ¾ì¡¦Ãæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー7¡×
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2024Ç¯2·î22Æü(ÅÚ)¸áÁ°11»þ～11»þ30Ê¬
¡ÚÈÖÁÈHP¡Ûhttps://www.tv-osaka.co.jp/documentary7/
¡ÚÊüÁ÷¸åTVer¤Ç¤âÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ûhttps://tver.jp/series/sr9b4wa97m
¡ÚYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï²áµî¤ÎÊüÁ÷¤òÇÛ¿®Ãæ¡Û
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXglZY9f1Kw3kt9JiwuO2qcXr4mKDt08P