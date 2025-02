パークならではのデジタル・サービス『NO LIMIT! タイムカプセル』が新登場 子どもの“今この時だけの姿”も学生時代の“永遠に忘れられない”春休みの瞬間もタイムカプセルに詰め込んで未来へ送信しよう

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『NO LIMIT! タイムカプセル』を2025年2月25日(火)から開始します。『NO LIMIT! タイムカプセル』は、パークの特別な想い出や忘れたくない“今この瞬間”の幸せな気持ちが映った写真とメッセージをデジタル・タイムカプセルに入れると後日ショートムービーになって届く新しいデジタル・サービスです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、圧倒的な非日常空間の中で、パークに足を運んでくださるゲストの皆さまの明日の活力につながる“超感動”と“超興奮”を届けています。本サービスは、ゲストの皆さまが日常に戻ったあとでも、ご家族や友だちと全力ではしゃいで作ったパークでの特別で幸せな瞬間を思い出して、その想い出がまた未来への活力になってもらいたいとの気持ちから、サービス開始に至りました。

本サービスにて新登場となる『NO LIMIT! タイムカプセル』は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが新規開発したパークで初めて実施するデジタル上の動画制作サービスです。パークでしか味わえない“超興奮”体験が映った写真とメッセージを刻み、自分たちだけの特別なショートムービーにすれば、まるで“タイムカプセル”のように想い出がよみがえり、大切な人とパークの想い出を共有することができます。

あっという間に成長していく子どもの“今この時だけの姿”も、一度しかない学生時代の“永遠に忘れられない”春休みの瞬間も、『NO LIMIT! タイムカプセル』に詰め込んで、パークの想い出をいつまでも色褪せない記録に残してください。

■パークの想い出がよみがえる!『NO LIMIT! タイムカプセル』作り方をご紹介

大切な人とパークで作った大切な瞬間を『NO LIMIT! タイムカプセル』に詰め込んで未来へ送信しよう!パークで盛り上がって飛び跳ねた瞬間や遊び尽くした友だちのはじける笑顔、初めての来場で最高に興奮した子どもの表情など、ワクワクが映った写真をみんなと一緒にデジタル・タイムカプセルに詰め込むとパークでの“忘れられない”瞬間がショートムービーに進化して、自分たちの設定した日に届きます。

■『NO LIMIT! タイムカプセル』の作り方

『NO LIMIT! タイムカプセル』のURLにアクセスし、利用規約に同意の上、LINEアプリにログインすると作成開始。タイムカプセルの名前を決めたら自分だけのタイムカプセルが作られます。個人での作成はもちろん、お友だちや家族を招待して、パークでの想い出を再び共有しながら一緒に作成することもできます。忘れたくない、パークでの想い出の写真は8枚~20枚まで収めることができ、メッセージを書くこともできます。最後にタイムカプセルの公開日を設定し、「送信」ボタンを押して閉じたら完成です。

※『NO LIMIT! タイムカプセル』の公開日は、来場日より3ヶ月後から1年後までの期間で設定できます

※本サービスに参加するにはLINEアカウントが必要です。LINEアカウントをお持ちの方は無料で参加できます

※アプリの利用には通信料が発生します。通信料についてはご使用の通信会社にてご確認ください

■サービス開始日

2025年2月25日(火)

■参加方法

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式LINEアプリや公式WEBサイトからご参加できます。

* * *

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2025 Sesame Workshop

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.