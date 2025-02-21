将来宇宙輸送システム株式会社、SBIRフェーズ３事業のステージゲート審査委員会により、8,500万円の追加予算の配分が決定

将来宇宙輸送システム株式会社

将来宇宙輸送システム株式会社（東京都中央区、代表取締役 畑田康二郎 以下ISC）は、「毎日、人や貨物が届けられる世界。そんな当たり前を宇宙でも。」をビジョンに掲げ、宇宙往還を可能とする輸送システムの実現を目指すスタートアップ企業です。

この度、将来宇宙輸送システム株式会社は、文部科学省中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR フェーズ３）宇宙分野（事業テーマ：民間ロケットの開発・実証）のステージゲート審査委員会による審査の結果、予算の追加配分を受けることになりましたので、お知らせします。（フェーズ２追加配分額：8,500万円）

■参考リンク

・文部科学省 SBIRフェーズ３基金（Small Business Innovation Research）

https://www.mext.go.jp/mext_02308.html

・文部科学省 報道資料

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01486.html

・基金設置法人（一般社団法人低炭素投資促進機構）

https://www.teitanso.or.jp/sbir-monka-hojo/

■当社は積極的に人材採用を行っています！

日本から､宇宙に行きたい。

私たちは挑戦します。

航空宇宙技術 × 異業種の知見 × バックキャスト思考

将来を見据えて、新しい産業を創る。

人生を賭けて挑戦する価値のある仕事をしよう。

採用ページはコチラ

https://www.wantedly.com/companies/company_9146989

事業連携などのご相談はコチラ

https://innovative-space-carrier.co.jp/contact/

■当社では宇宙旅行の「先行申込」を受け付けています

こちらのリンクより、お申し込みください。

https://forms.gle/TDc8HpdcR2zCU41t9