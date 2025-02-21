将来宇宙輸送システム株式会社、SBIRフェーズ３事業のステージゲート審査委員会により、8,500万円の追加予算の配分が決定

写真拡大

将来宇宙輸送システム株式会社


将来宇宙輸送システム株式会社（東京都中央区、代表取締役　畑田康二郎　以下ISC）は、「毎日、人や貨物が届けられる世界。そんな当たり前を宇宙でも。」をビジョンに掲げ、宇宙往還を可能とする輸送システムの実現を目指すスタートアップ企業です。



この度、将来宇宙輸送システム株式会社は、文部科学省中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR フェーズ３）宇宙分野（事業テーマ：民間ロケットの開発・実証）のステージゲート審査委員会による審査の結果、予算の追加配分を受けることになりましたので、お知らせします。（フェーズ２追加配分額：8,500万円）



■参考リンク


・文部科学省　SBIRフェーズ３基金（Small Business Innovation Research）


　https://www.mext.go.jp/mext_02308.html



・文部科学省　報道資料


　https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01486.html　


　


・基金設置法人（一般社団法人低炭素投資促進機構）


　https://www.teitanso.or.jp/sbir-monka-hojo/





■当社は積極的に人材採用を行っています！


日本から､宇宙に行きたい。


私たちは挑戦します。


航空宇宙技術 × 異業種の知見 × バックキャスト思考


将来を見据えて、新しい産業を創る。


人生を賭けて挑戦する価値のある仕事をしよう。



採用ページはコチラ


https://www.wantedly.com/companies/company_9146989



事業連携などのご相談はコチラ


https://innovative-space-carrier.co.jp/contact/



■当社では宇宙旅行の「先行申込」を受け付けています


こちらのリンクより、お申し込みください。


https://forms.gle/TDc8HpdcR2zCU41t9