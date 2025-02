アメリカの老舗ボクシング誌『The RING』と新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』のコラボ決定！

株式会社SNK

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:松原 健二)は、アメリカの老舗ボクシング専門誌『The RING』と、新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』がコラボレーションを実施することをお知らせいたします。

ボクシングマッチ『FATAL FURY: City of the Wolves』開催!

2025年4月26日(土)にロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムにてコラボレーションを記念したタイトルマッチ『FATAL FURY: City of the Wolves』が開催される。開催を記念して新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』を事前購入予約すると優先的に観戦チケットが購入できるキャンペーンを実施。ぜひこの機会に事前購入予約をして観戦チケットをいち早く入手しよう。

【FATAL FURY: City of the Wolves大会概要】

■大会名称

FATAL FURY: City of the Wolves

■開催日程

2025年4月26日(GMT)

■開催場所

ロンドン イングランド "トッテナム・ホットスパー・スタジアム" https://www.tottenhamhotspur.com/the-stadium/

■主催

The RING

■対戦カード

Chris Eubank Jr vs. Conor Benn

Anthony Yarde vs.Lyndon Arthur

Liam Smith vs.Aaron McKenna

Chris Billam-Smith vs.Brandon Glanton

Viddal Riley vs.Cheavon Clarke

■公式サイト

https://www.fatalfury.club

『The RING』について

『The RING』(別称『リングマガジン』、『リング誌』)は、アメリカ合衆国で1922年に創刊されたボクシングを扱う老舗専門誌。創刊当初から、リングマガジン王者を認定しチャンピオンベルトの授与を行っている。

■公式サイト

https://ringmagazine.com/en

■公式X

https://x.com/ringmagazine

■公式Instagram

https://www.instagram.com/ringmagazine

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場!感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

■KOF スタジオ公式X

https://x.com/KOFstudio_jp

■KOF スタジオ公式Instagram

https://www.instagram.com/kofstudio_en

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.