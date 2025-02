「MOOMIN」×「西陣織」コラボ第2弾！『ムーミン谷の彗星』名シーンを伝統の技で表現

岡文織物株式会社「MOOMIN」×「六文字屋」コラボレーション第2弾 イメージビジュアル

創業1690年の京都‧西陣織の織元である六文字屋を運営する岡文織物株式会社(本社:京都府京都市上京区、代表取締役社長:岡本夏樹、以下:六文字屋)は、今年80周年を迎えた世界中で愛されるキャラクター「ムーミン」 とコラボレーションした西陣織コレクションの第2弾を発表いたします。

小説の世界観を「織」の技術で緻密に表現したムーミンのなごや帯や、人気のニョロニョロ&リトルミイの袋帯など、ムーミンの魅力と伝統の技が詰まった西陣織帯が新たに8種類登場。

2月26日(水)~3月4日(火) JR名古屋タカシマヤ11階きものサロンで開催のPOPUP STOREにて一斉お披露目&2月26日(水)10時より、六文字屋オンラインショップ https://rokumonjiya.shop/ でも販売開始いたします。

<西陣織で描き出す、ムーミン小説の世界>

引用:『ムーミン谷の彗星』ムーミン全集[新版] 作・絵:トーベ・ヤンソン 訳:下村 隆一 講談社 刊

"ムーミントロールは、太陽の光がさしこむ大波の中へ、もぐっていきました。はじめは、緑色のきらきらしたあわだけでしたが、やがて海草が森のようにしげって、砂地の上でゆれ動いているのがみえました。"

2025年で80周年を迎えた「ムーミン」との第2弾コラボレーションでは、その原点となる全集『ムーミン谷の彗星』にて、ムーミンが真珠を探す印象的なシーンを西陣織で再現した帯も登場します。ムーミンは、自然との共生や家族‧仲間との絆を大切にする物語として、世界中のファンに愛され続けています。また西陣織も、日本の伝統工芸の粋を極め、精緻な技術と美しさで人々の生活を豊かに彩ってきました。ムーミンの世界観が持つ自然の優しさや冒険心と、西陣織の長い歴史と伝統に培われた美しさが、時代を超えて融合し、日常を彩る特別な製品を生み出しました。

〈商品紹介〉

- 西陣織なごや帯「MOOMIN’s Treasure Dive-ムーミンの宝探しダイブ-」

小説『ムーミン谷の彗星』より、ムーミンが海にもぐり、真珠を集める印象的な挿絵を西陣織で再現しました。海底の砂部分にはラメ糸を織り込むことで、ムーミンが探している真珠のキラっとした輝きを表現しています。

海の神秘的な色合いを表現したカラーバーションと、挿絵の雰囲気そのままのモノクロバージョンの2種類ございます。

西陣織なごや帯「MOOMIN’s Treasure Dive-ムーミンの宝探しダイブ-」カラーver. 税込220,000円西陣織なごや帯「MOOMIN’s Treasure Dive-ムーミンの宝探しダイブ-」カラーver. 税込220,000円西陣織なごや帯「MOOMIN’s Treasure Dive-ムーミンの宝探しダイブ-」モノクロver. 税込220,000円西陣織なごや帯「MOOMIN’s Treasure Dive-ムーミンの宝探しダイブ-」モノクロver. 税込220,000円

2. 西陣織なごや帯「Little My flying over roses PartII-バラの空舞うリトルミイ-」

コラボ第一弾で大人気だった「Little My flying over roses PartII-バラの空舞うリトルミイ-」。

大輪のバラの空をパラソルでふんわりと宙舞うリトルミイの姿が印象的でしたが、第二弾では多くのお客様からの要望を受けてバラの迫力を増して大胆にデザイン。華やかな色彩で美しく織りあげています。

西陣織なごや帯「Little My flying over roses PartII-バラの空舞うリトルミイ-」 税込220,000円西陣織なごや帯「Little My flying over roses PartII-バラの空舞うリトルミイ-」 税込220,000円

3. 袋帯「MOOMIN × NISHIJIN Waffle」

和紙が生み出す唯一無二の帯地でご好評をいただいている「NISHIJIN Waffle(西陣ワッフル)」より、ニョロニョロ&リトルミイ柄が新登場!和紙バージョンに加え、キラキラ感が特徴の金糸ワッフルも新たにご用意いたしました。立体感のあるふわふわワッフル生地に、うっすらと隠れたムーミン谷の仲間たちをお楽しみください!

西陣織袋帯「MOOMIN × NISHIJIN Waffle(和紙)」ニョロニョロ 税込220,000円西陣織袋帯「MOOMIN × NISHIJIN Waffle(和紙)」リトルミイ 税込220,000円西陣織袋帯「MOOMIN × NISHIJIN Waffle(金糸)」ムーミン 税込220,000円西陣織袋帯「MOOMIN × NISHIJIN Waffle(金糸)」ニョロニョロ 税込220,000円西陣織袋帯「MOOMIN × NISHIJIN Waffle(金糸)」リトルミイ 税込220,000円

※商品の仕立て・ガード等の価格は販売店により異なります。

<販売場所/ジェイアール名古屋タカシマヤにて一斉お披露目>

2025年2月26日(水)~3月4日(火)ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催されるPOPUP STOREにて、新作8種を一斉にお披露目いたします。2月26日(水)10時より、六文字屋オンラインショップでもご購入いただけます。詳細は六文字屋HPをご確認ください。



【ジェイアール名古屋タカシマヤ】https://www.jr-takashimaya.co.jp/

開催時期:2025年2 月26日(水)~3月4日(火)

開催場所:ジェイアール名古屋タカシマヤ 11階きものサロン

【ROKUMONJIYA ONLINE STORE】 https://rokumonjiya.shop/

販売開始日:2025年2月26日(水)10時

※商品のお届けまでお時間をいただく場合がございます。



【ROKUMONJIYA SHOWROOM】 ※完全予約制店舗

場所: 京都市上京区姥ケ榎木町843 岡文織物株式会社「榎邸」内

販売開始日:2025年2月26日(水)

予約方法:電話(075-411-9800)またはメール(contact@rokumonjiya.jp)

<開発の背景>

西陣織 製織作業工程イメージ

西陣織は日本を代表する伝統工芸であるにもかかわらず、現代社会ではきもの文化の衰退とともにその 価値が十分に認識されなくなりつつあります。特に若い世代では、きものや帯など西陣織の製品が日常 の中で使われる機会が減少しており、職人の高齢化や技術の継承が大きな課題となっています。

六文字屋では、西陣織が「伝統」工芸品であると同時に「現代の生活に溶け込むもの」であることを伝 えるため、ムーミンという世界的に愛されるキャラクターとのコラボレーションを企画しました。ムーミンの普遍的なテーマである「自然」や「家族」を熟練した西陣織の職人たちの手作業によって、一点一点丹精込めて表現することで、西陣織が持つ柔軟性や多彩さを強調し、より多くの方に「西陣織“も”ある生活」を提案することが狙いです。

<MOOMIN ‧ムーミンとは>

ムーミントロール

ムーミンは、スウェーデン語系フィンランド人のトーベ・ヤンソン(1914-2001)によって生み出されました。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんのアニメ作品、キャラクターグッズ、スポットが作られて、いまも世界中で愛されています。

ムーミンをはじめとしたムーミン一家、スナフキンやリトルミイ、ニョロニョロなど数多くの人気キャラクターがいます。

「ムーミン」公式サイト https://www.moomin.co.jp/

「ムーミン」公式X(旧Twitter) https://x.com/moomin_jp

「ムーミン」公式Instagram https://www.instagram.com/moominocial_jp/

<六文字屋‧岡文織物株式会社 会社概要>

六文字屋・岡文織物株式会社

1690年に初代‧半兵衛が創業した西陣織法衣製造「六文字屋」をルーツに300年以上西陣の地で西陣織を作り続けている織元です。帯をはじめ様々な西陣織製品の企画‧製造販売を行います。西陣織最高峰の「HANBEI -半兵衛-」、新たな西陣織のものづくりを訴求する「ROKU -六-」の2ブランドを展開しております。

本社屋「榎邸」は建造から110年以上を経た木造建築の京町家で、重要建造物に指定されており、新たにROKUMONJIYA SHOWROOMとして弊社の商品を楽しめる店舗といたしました。

六文字屋・岡文織物株式会社 本社「榎邸」

会社名:岡文織物株式会社

創業:1690年(六文字屋)

設立:1967年(岡文織物株式会社)

代表者:代表取締役社長 岡本夏樹

本社:京都府京都市上京区姥が榎木町843番地

URL:https://www.rokumonjiya.jp/

<本件に関するお問合せ>

六文字屋‧岡文織物株式会社

TEL: 075-411-9800 / FAX:075-411-9810

E-Mail: contact@rokumonjiya.jp