キャピタル東京インターナショナルスクール中学部は国際バカロレア(IB)ミドル・イヤーズ・プログラム(MYP)提供校として認定されました

株式会社CTIS

CTISの歴史

2022年4月の南麻布にキャンパスを構える小学部(G1-5)設立からスタートした国際教育を提供するキャピタル東京インターナショナルスクール(CTIS)は2023年に中学部(G6-9)、2024年には渋谷駅隣接のShibuya Sakura Stage内に幼稚部(K2-5)を設立し、現代社会を生き抜くための国際教育を提供して来ました。小学部、中学部ともにIB PYP、MYP候補校として準備を進めて来ましたが、この度、中学部を対象に正式にMYPを提供する学校として認定されました。

CTIS創立者

CTISの創立者は東証プライム上場の株式会社LITALICOの創業者でもある佐藤崇弘です。LITALICO代表を退任てからは起業家育成やエンジェル投資、財団法人設立など多岐に渡る分野で活動しており、現在40社を超える企業に投資をしています。佐藤が日本の教育の中で学び、起業をし、また色々な企業の経営を見る中で、社会への接続をイメージした学校教育の必要性を痛烈に感じて、ゼロからのインターナショナルスクールの設立を決断しました。また、英語が話せない保護者や海外在住経験のないご家庭も通わせることができる国際学校にする方針を掲げました。

CTISの特徴- 【少人数制】1クラス定員12名の少人数制で1クラス1人の専任ホームルームティーチャーと必要に応じてバイリンガルのサポートティーチャーやティーチングアシスタントがつきます。- 【国語(日本語)授業】インターナショナルスクールの日本語授業は中途半端になってしまう場合もありますが、CTISでは日本語ネイティブとして国内でも高いレベルの国語力を身につけるために週4コマの質の高い日本語授業を提供しています。- 【STEAM教育】「作ることで学ぶ」授業で仮説して検証すること、PDCAを回すことを学生のうちから自然に身につけていくこと、また、プログラミング含むITリテラシーを身につけることで社会への接続をスムーズにするカリキュラムを提供しています。- 【PBL学習】社会で活躍する経営者や専門家をゲスト講師として招いて学年を横断して学ぶ授業を提供しています。1ヶ月から3ヶ月におよぶプロジェクト学習で、ゲスト講師のワークショップ、課題解決に向けた調べ学習、ディスカッション、成果物の作成、プレゼンテーションを行い、最後の授業ではゲスト講師からのフィードバックを受けます。学校長Gustav Helman(グスタフ・ヘルマン)からのコメント

CTIS is pleased to share this great news: as of 17 February 2025, Capital Tokyo International School is now an IB World School, authorized to offer the Middle Years Programme (MYP) in grades 6-8! Thank you to all of our fantastic educators, students, and parents for the support that you have given us so far!

CTISは、この素晴らしいニュースをお伝えできることを嬉しく思います。2025年2月17日より、キャピタル東京インターナショナルスクールは、6年生から8年生を対象にミドル・イヤーズ・プログラム(MYP)を提供する認定校となりました。これまでご支援いただいた素晴らしい教育者、生徒、保護者の皆さまに感謝いたします。

An IB education at CTIS ensures that students develop strong critical-thinking skills and the ability to tackle complex problems while taking responsibility for their own education. They participate in a rigorous academic program that can help them gain admission in the future to some of the world’s leading universities. Additionally, by learning a second language, students enhance their cultural awareness, enabling them to connect with others and adapt to an increasingly interconnected and fast-changing world.

CTISのIB教育では、生徒が批判的思考力をしっかりと身に付け、複雑な問題にも取り組める能力を養うとともに、自らの教育に責任を持つことを保証します。生徒は、将来、世界の一流大学への入学に役立つ厳格な学術プログラムに参加します。さらに、第二言語を学ぶことで、生徒は文化に対する認識を深め、他者とのつながりを持ち、相互に結びつきが強まり、変化の速い世界に適応できるようになります。

We are excited to embark on this new journey together, offering the IB Middle Years Programme at CTIS!

CTISでIBミドル・イヤーズ・プログラムを提供できることを大変嬉しく思います。

If you are interested in learning more about our academic programs at CTIS, please do not hesitate to contact us.

CTISの学術プログラムについて、より詳しく知りたい方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

Sincerely,

Gustav Helman

Head of School

Capital Tokyo International School

中学部対象 奨学金制度

CTISにはG7(日本の中学1年生)からG9(日本の中学3年生)を対象とした特待生制度があります。



この特待生制度は、学業および課外活動において、優秀な成績、証明書、表彰、その他の賞賛に裏打ちされた優れた学業成績を証明した生徒に授与する授業料減免措置です。特待生として認められた生徒には人物、学業ともに3年間通してCTIS生の模範、代表となるよう努めることを期待します。



入学金全額が支給される他、学費が大幅に減免され、経済的な負担が軽減されます。

また、この制度は学内、学外どちらの生徒も応募が可能です。合格者には、次年度の奨学金として以下が適用されます:

- 入学金全額(税込 220,000円) →生徒負担額 なし- 年間学費(税込 合計2,992,000円のうち1,992,000円) →生徒負担額 税込 1,000,000円

詳しくは以下リンク先の特待生制度に関するプレスリリースもご参照ください。

CTIS特待生制度に関する詳細 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000088234.html

【小中学部に関するお問い合わせ】

キャピタル東京インターナショナルスクール 運営事務局

東京都港区南麻布4-11-30南麻布渋谷ビル4階

03-6427-7133 (平日9:00-18:00) / info@capitaltokyo.com

CTIS小中学部 公式サイト :https://www.capitaltokyo.com/

【幼稚部に関するお問い合わせ】

CTISキンダーガーテン渋谷

東京都渋谷区桜丘町3-4 Shibuya Sakura Stage SAKURAタワー5F

03-6455-3155 (平日9:00-18:00) / info@kinder.capitaltokyo.com

CTISキンダーガーテン渋谷 公式サイト :https://kinder.capitaltokyo.com/