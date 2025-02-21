【無料ウェビナー】『Account Engagement × B2B Marketing Analyticsで営業・マーケティング連携を強化する方法』を、3月13日に開催

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株式会社パワー・インタラクティブ


■無料ウェビナー


『Account Engagement × B2B Marketing Analyticsで営業・マーケティング連携を強化する方法』


https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250313/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250313/?utm_source=pr20250313&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)



Account Engagementを導入しているものの、 「データを十分に活用できていない」 と感じていませんか？


多くの企業が、B2B Marketing Analyticsのデフォルトレポートだけに依存し、営業・マーケティングの連携強化や意思決定のスピードアップに課題を抱えています。



本セミナーでは、Account Engagement と B2B Marketing Analytics を最大限に活用し、データドリブンな営業・マーケティング連携を実現する方法を解説します。実際のダッシュボード例や運用コンサルティングの事例を交えながら、成果を出すための具体的なアプローチをご紹介します。



Account Engagementを最大限活用し、成果を出すためのヒントを得てください。



＝こんな方におすすめ＝


・Account Engagementを導入しているが、活用が進んでいないと感じている方


・営業・マーケティングのデータ連携に課題を感じている方


・B2B Marketing Analyticsのダッシュボードを有効活用したい方



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┗●ウェビナー詳細はこちら


『Account Engagement × B2B Marketing Analyticsで営業・マーケティング連携を強化する方法』


https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250313/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250313/?utm_source=pr20250313&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)


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■講座概要


『Account Engagement × B2B Marketing Analyticsで営業・マーケティング連携を強化する方法』


日時：2025年3月13日（木）11:00～11:45


場所：Zoomを使ったオンラインセミナー


受講料：無料


定員：制限なし


※同業者様、フリーアドレスでの申込みは遠慮願います。



■セミナー内容


第1部：講義


1. Account Engagement活用の現状と課題


2. B2B Marketing Analyticsを活用したアプローチ


3. MA×SFAデータ連携で成果を最大化する具体例


4. 実際の導入企業の成功事例



第2部：Q&A



■セミナー講師


株式会社パワー・インタラクティブ　マーケティングコンサルタント


小畑 敬裕



■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/


パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。



【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――


株式会社パワー・インタラクティブ　担当：水野


E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp


URL： http://www.powerweb.co.jp/




関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/




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