【無料ウェビナー】『Account Engagement × B2B Marketing Analyticsで営業・マーケティング連携を強化する方法』を、3月13日に開催
■無料ウェビナー
『Account Engagement × B2B Marketing Analyticsで営業・マーケティング連携を強化する方法』
https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250313/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250313/?utm_source=pr20250313&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
Account Engagementを導入しているものの、 「データを十分に活用できていない」 と感じていませんか？
多くの企業が、B2B Marketing Analyticsのデフォルトレポートだけに依存し、営業・マーケティングの連携強化や意思決定のスピードアップに課題を抱えています。
本セミナーでは、Account Engagement と B2B Marketing Analytics を最大限に活用し、データドリブンな営業・マーケティング連携を実現する方法を解説します。実際のダッシュボード例や運用コンサルティングの事例を交えながら、成果を出すための具体的なアプローチをご紹介します。
Account Engagementを最大限活用し、成果を出すためのヒントを得てください。
＝こんな方におすすめ＝
・Account Engagementを導入しているが、活用が進んでいないと感じている方
・営業・マーケティングのデータ連携に課題を感じている方
・B2B Marketing Analyticsのダッシュボードを有効活用したい方
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┗●ウェビナー詳細はこちら
『Account Engagement × B2B Marketing Analyticsで営業・マーケティング連携を強化する方法』
https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250313/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250313/?utm_source=pr20250313&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
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■講座概要
『Account Engagement × B2B Marketing Analyticsで営業・マーケティング連携を強化する方法』
日時：2025年3月13日（木）11:00～11:45
場所：Zoomを使ったオンラインセミナー
受講料：無料
定員：制限なし
※同業者様、フリーアドレスでの申込みは遠慮願います。
■セミナー内容
第1部：講義
1. Account Engagement活用の現状と課題
2. B2B Marketing Analyticsを活用したアプローチ
3. MA×SFAデータ連携で成果を最大化する具体例
4. 実際の導入企業の成功事例
第2部：Q&A
■セミナー講師
株式会社パワー・インタラクティブ マーケティングコンサルタント
小畑 敬裕
■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。
【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――
株式会社パワー・インタラクティブ 担当：水野
E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp
URL： http://www.powerweb.co.jp/
関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/
【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――
会社名 株式会社パワー・インタラクティブ
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