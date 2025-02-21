3/1(土)より、ライブ配信プラットフォーム″Mirrativ″のコラボルームがJOYSOUND水道橋店にOPEN！

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株式会社エクシング


　株式会社エクシングの子会社で、全国にカラオケ店舗・ネットカフェ店舗を展開する株式会社スタンダード(本社：東京都港区、代表取締役社長：小林克章)は、2025年3月1日(土)から2025年3月31日(月)までの期間中、JOYSOUND水道橋店（東京）にスマホゲーム配信者数で日本一のライブ配信プラットフォーム※1"Mirrativ"のコラボルームをオープンします。




　JOYSOUND水道橋店（東京）に展開するMirrativコラボルームは、ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、2024年11月に開催された『エモカラ配信者グランプリ』の上位入賞者20名が勢ぞろい！




　この機会をお見逃しなく、JOYSOUND直営店のコラボキャンペーンをお楽しみください！



　　　　　　　「Mirrativ×JOYSOUND直営店コラボキャンペーン」概要.

◆実施期間 ： 2025年3月1日(土)から2025年3月31日(月)


　　　　　　 ※コラボルームの開始時間および終了時間は店舗の営業時間に準じます



◆コラボルーム


ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、2024年11月に開催された『エモカラ配信者グランプリ』の上位入賞者20名が勢ぞろい！



◆ご予約ページURL ： https://shop.joysound.com/campaign/yoyaku/


※コラボルームのご予約は、上記URLより、ご予約ください


※当日の空き状況は店舗へ直接お電話ください



◆コラボルーム実施店舗


【コラボルーム（1店舗）】


・東京：JOYSOUND水道橋店


　住所：東京都千代田区神田三崎町2-20-8 FUNDES水道橋 （受付6F）


　TEL：03-5210-1314


　営業時間：月～金 12:00～翌5:00　土・日・祝 10:00～翌5:00


　《店舗URL》　https://shop.joysound.com/shop/joysound-suidoubashi/




※1：ミラティブ社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）