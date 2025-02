【LURF GALLERY】アーティスト・長島伊織の個展「TULIP」を2025年3月7日(金)よりルーフギャラリー2Fにて開催

株式会社ルーフギャラリー

この度、LURF GALLERY(ルーフギャラリー)2Fでは、アーティスト・長島伊織 個展「TULIP」 を開催いたします。

長島伊織は、写真や映像を手がかりに、絵画ならではのリアリティを追求し、記憶や感情を可視化する作品を制作しています。本展では、幼少期の記憶をテーマに、生と死、記憶の曖昧さ、イメージの時間性を探る新作を発表します。さらに200号の大作も展示し、大画面による表現にも挑みます。

作品に込められた時間の流れや記憶の形を感じながら、ぜひご高覧ください。

また、本展に合わせて、長島伊織 × LURF GALLERYオリジナルグッズを会場およびウェブサイトにて販売いたします。展示会期は2025年3月7日(金)~2025年4月14日(月)まで。

■ 展示詳細

長島伊織 個展 「TULIP」

会期|2025年3月7日(金)~4月14日(月) ※3月11日(火)、12日(水)は休館

会場|LURF GALLERY / ルーフギャラリー 2F

時間|11:00 - 19:00

住所|150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1

入場|無料

主催|LURF GALLERY

協力|mona art office

※展示作品の購入は申込制となります。

■ ステートメント

展示タイトル「TULIP」は、幼い頃の記憶に基づいています。私の記憶には、チューリップを見に墓地まで散歩に行ったことが鮮明に残っています。花が好きだった私は、それを見るために墓地へ足を運んでいました。実はこの記憶が事実かどうかわからないのですが、私にとっては非常に大切で、はっきりと深く刻まれています。

当時の私は、墓地を花が咲く場所として認識していたのですが、今振り返ってみると、死を象徴する場所である墓地と美しい花というコントラストに惹かれていたのかもしれません。この記憶と「TULIP」という言葉は、絵を描く際によく思い出し、私に死生観や矛盾、そしてそのリアリティについて問いかけてきます。

本展の作品たちは、そうした記憶に影響を受けて制作しました。また、スタジオを舞台に、イメージと記憶、リアリティについて考え、新鮮に、より具体的に曖昧なものを表現しようと試みました。

長島伊織

“Portrait with a book” 2025 Oil on Canvas 1303×1940mm“Portrait in the studio” 2025 Oil on Canvas 1303×1940mm“Still Life” 2025 Oil on Canvas 455×530mm

■ プロフィール

長島 伊織 | Iori Nagashima

1997年 大阪府生まれ

2020年 武蔵野美術大学 油絵学科 卒業

個展

2024年 徴(YUVAN Gallery・東京)

2024年 Tone(Art Salon SCÈNE・東京)

2024年 Still life(阪急うめだ本店・大阪)

2023年 SURFACE(西武池袋本店・東京)

2023年 Another Film(銀座蔦屋書店・東京/京都岡崎蔦屋書店・京都)

2022年 nonfiction image(biscuit gallery・東京)

2022年 By the window(阪急うめだ本店・大阪)

2022年 Outline(そごう広島店・広島)

2021年 みちばたの手紙(Art Salon SCÈNE・東京)

2021年 枠の中を歩くこと(武蔵野美術大学 FAL・東京)

2021年 WINGSPAN(ギャラリー和田・東京)

2021年 破片(そごう横浜店・神奈川)

2020年 ULTRAMARINE(西武渋谷店・東京)

主なグループ展

2024年 9 stories(阪急メンズ大阪 Contemporary Art Gallery・大阪)

2024年 新収蔵作品紹介(群馬県立近代美術館・群馬)

2024年 抽象とか、具象とか、ときどき歴史 - F collectionを中心として(ASTER Curator Museum・石川)

2024年 6 drawings vol.2(biscuit gallery・東京)

2024年 海辺と椅子-the Chairs, by the SeaII-(Art Salon SCÈNE・東京)

2023年 マイマップでラインとシェイプを描画する(タカ・イシイギャラリー前橋・群馬)

2022年 ENTROPY[三浦梨沙との二人展](THE LOOP GALLERY・東京)

2022年 nine colors(阪急うめだ本店・大阪)

2021年 Hazy memories-曖昧な記憶-(そごう横浜店・神奈川)

2020年 LOVE&ART-Xmas2020(銀座蔦屋書店・東京)

2020年 nine colors XIV(西武渋谷店・東京)

2019年 SHIBUYA STYLE Vol. 13(西武渋谷店・東京)

HP|iorinagashima.com(https://iorinagashima.com/)

Instagram|@iorinagashima(https://www.instagram.com/iorinagashima/)

Twitter|@iorinagashima(https://x.com/iorinagashima)

■ グッズ

長島伊織 × LURF GALLERYオリジナルグッズを発売。2025年3月7日(金)11:00より会場とウェブサイトにて販売いたします。

Tシャツ(税込5,940円)Tシャツ(税込5,940円)長袖Tシャツ(税込7,480円)

Tシャツ(2種、税込5,940円)、長袖Tシャツ(1種、S~XL展開、税込7,480円)

ウェブサイト|https://lurfgallery.com/collections/all(https://lurfgallery.com/collections/all)

■ 展示作品の販売について

展示作品

2025年3月7日(金)11:00よりLURF GALLERYの会場にて作品購入の申込を受付いたします。

※内覧会やプレセールスの状況により会期前に一部作品の販売が終了することがございます。

※ウェブサイトで申込の受付を行う場合はLURF GALLERYのHPまたはSNSにてお知らせいたします。



グッズ

2025年3月7日(金)11:00よりLURF GALLERY会場とウェブサイトにて販売を開始いたします。

ウェブサイト|https://lurfgallery.com/collections/all(https://lurfgallery.com/collections/all)

LURF GALLERY(ルーフギャラリー)

LURF GALLERY 1FLURF GALLERY 2F

LURF GALLERY(ルーフギャラリー)は、東京・代官山駅から徒歩5分の場所に位置する洗練されたアート空間です。2階には、約70坪、天井高約4メートルのスペースが広がり、アーティストたちが自由に表現を追求できる場が設けられています。1階には、1930年代のデンマークヴィンテージ家具に彩られたカフェがあり、一杯ずつ丁寧に淹れるハンドドリップのコーヒーを楽しみながら、アートと共に心地よいひとときを体験できます。さらに、アーティストのオリジナルグッズが購入できるショップも併設されており、アーティストと人々が集い、対話を続けるための新たな場所となることを目指しています。



営業時間:11:00-19:00 *不定休

住所:150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1 1F・2F

アクセス:代官山駅から徒歩5分 【GoogleMap(https://maps.app.goo.gl/Mn1Mf8khM4gcsPcQ7)】

■ Website

https://lurfgallery.com/

■ Instagram

https://www.instagram.com/lurfgallery/

https://www.instagram.com/lurfgallery_cafe/

■ X

https://x.com/lurfgallery