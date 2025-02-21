リングに舞う選手たちが可愛いSDキャラに！「CyberFight PROWRESTLING POPUP STORE」で販売するグッズのSDイラストをHIKEが制作

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高）は、「CyberFight PROWRESTLING POPUP STORE」（運営：CyberFight株式会社）で販売するグッズのSDイラスト制作を担当しました。「CyberFight PROWRESTLING POPUP STORE」は本日2月21日（金）から2月24日（月・休）まで、ラゾーナ川崎プラザにて出店。また、2月24日には「CyberFightプロレスオールスター感謝祭」DAY2が同じくラゾーナ川崎プラザで開催予定です。

HIKEが今回制作したSDイラストは、選手が可愛らしいケモミミ姿となっているのが特徴となっています。SDイラストは各グッズのほか、店頭に掲示されるスタンドボードのデザインにも採用されています。

「CyberFight PROWRESTLING POPUP STORE」概要

期間：2025年2月21日(金)～2月24日(月・休) ※ラゾーナ川崎プラザ営業時間内

場所：ラゾーナ川崎プラザ 4Fビックカメラ前

「CyberFightプロレスオールスター感謝祭」DAY2概要

イベント名：CyberFightプロレスオールスター感謝祭inラゾーナ川崎プラザ

日時：2025年2月24日(月・休)

場所：ラゾーナ川崎プラザ2階ルーファ広場

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1

アクセス：https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/access/

公式ページ：https://cyber-fight.co.jp/thanksgiving/#day2

※イベント詳細は公式ページをご確認ください。

HIKEのプロモーション事業について

ディレクター・クリエイター・デザイナーなど130名以上から成るクリエイティブチームが行うプロモーション支援は、長年エンタメ関連のコンテンツ制作に携わってきた経験を活かし、モノ作りだけでなく、「ファンに刺さる施策のご提案」から行います。

お問い合わせはこちら：https://hike.inc/contact/offer/

株式会社HIKEについて

HIKEはIPプロデュース / ゲームパブリッシング /マーチャンダイジングなどのBtoCビジネスと、グラフィック制作 / コンテンツマーケティング、プロモーション / ゲーム開発サポート/ グローバルHRなどのBtoBビジネスを行うエンターテインメントカンパニーです。開発・パブリッシング両面でゲーム事業を展開するとともに、ゲーム関連企業に対して年間3,000件以上の開発補助とプロモーション案件の受託を行っています。

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト：https://hike.inc/

代表者：代表取締役 三上 政高

※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

(C)CyberFight

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。