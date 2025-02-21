【ちえうみPLUS】稲田ズイキ氏によるブックレビュー「〈短い旅のあとに｜『仏法と怪異 日本霊異記の世界』（法藏館）」が公開！
【ブックレビュー】
仏教や宗教・哲学が説くあらゆる「智慧」を発信するため、入門書から専門書まで幅広い書籍を、学者、僧侶、作家など多彩な執筆者陣が取り上げる企画です。
【記事】
短い旅のあとに｜『仏法と怪異 日本霊異記の世界』（法藏館）
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ブックレビュー一覧
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【筆者プロフィール】
稲田ズイキ（いなだ・ずいき）
京都久御山町の称名寺と、大阪能勢町の西方寺の副住職。「蒼石盆太郎」名義で、小説の執筆と舞台演芸に励んでいる。2024年の夏まで、フリースタイルな僧侶たちの３代目編集長を務めた。著書『世界が仏教であふれだす』（集英社、2020）。
■「ちえうみPLUS」とは
学びと実践を深める新しい仏教メディア
仏教・宗教・信仰に携わるさまざまな人と手をとり、「連載」「インタビュー」「寄稿・コラム」「ブックレビュー」などの企画や、イベント・動画配信等を通じて多方面から仏教の智慧を世に発信している。
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■「ちえうみ」とは
【サービス名の由来】
「ちえうみ」は、仏教語の「智慧海」に由来。「深く経蔵に入って、智慧海のごとくならん」(華厳経浄行品)の経文の一節より、“どこまでも広く深い、海のような如来(仏)の智慧”が溢れる場をめざしている。
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