医療法人向け経理DXセミナーin大阪を開催、社会医療法人誠光会登壇

株式会社TOKIUM

経費精算や請求書処理などの支出管理にまつわるクラウドサービスを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一、以下「TOKIUM」）は、3月17日(月)、医療法人を対象に経理DXに関するオフラインセミナーを、大阪にて開催いたします。本セミナーでは、先進的な医療DXを行っている社会医療法人誠光会の永口氏に登壇いただき、経理DXについてお話いただきます。セミナー後は医療法人様同士で交流いただく懇親会もご用意しております。

■開催概要

本セミナーでは、社会医療法人誠光会が登壇。日本で初めてGE社のコマンドセンターを導入するなどDXの最先端である同法人が経理業務をどのようにDXし、業務効率化を実現したのかを具体的に解説します。

経理DXを進めるうえでのポイントや、システム選定の判断基準、導入後の効果についても詳しくお話いただきます。また、当日は質疑応答のお時間や懇親会もご用意しており、業界の交流を図る機会もご用意しております。



開催日時：2025年3月17日(月) 16:00～18:00(15:30分受付開始)

会場：SMILE会議室 新大阪店

住所：大阪府大阪市淀川区西中島6-2-3（大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩4分）

対象：医療法人にお勤めの経理・財務部門の方、事務長、理事長、経理システムの導入に関与する方

参加方法：こちらからご登録ください(https://www.keihi.com/seminars/seikoukai_tokium_seminar/)

■株式会社TOKIUMについて

株式会社TOKIUMは、「未来へつながる時を生む」を志に、企業の支出にまつわる情報を一元管理し、支出領域の課題解決を実現するDXサービスを提供しています。主なサービスとして、請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」、経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」、文書管理クラウド「TOKIUM電子帳簿保存」、契約管理クラウド「TOKIUM契約管理」、請求書発行クラウド「TOKIUM請求書発行」を提供しています。最適なテクノロジーと常識にとらわれない自由な発想、泥臭さもいとわない行動力で支出の最適化を実現し、人と事業を未来へ向けて加速させていきます。



設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理など支出管理サービスの提供

URL：https://corp.tokium.jp/

＜サービス一覧＞

請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」

https://www.keihi.com/invoice/

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」

https://www.keihi.com/expense/

文書管理クラウド「TOKIUM電子帳簿保存」

https://www.keihi.com/denshichobo/

契約管理クラウド「TOKIUM契約管理」

https://www.keihi.com/contract/

請求書発行クラウド「TOKIUM請求書発行」

https://www.keihi.com/send/