『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』今すぐ参加OK！先行テストに参加しよう！SNS連動謎解きイベントも同時開催！

株式会社ムーンラビット

株式会社ムーンラビットは、PC向けオンラインゲーム『Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~』にて、事前登録をされていない方も参加できるよう、先行テストの参加枠を拡大したことをお知らせいたします。また2月21日(金)より先行テストとSNSを連動させた謎解きイベントを開催いたしました。

■仲間とワイワイ楽しもう!SNS連動謎解きイベント開催!

2月21日(金)よりSNS連動謎解きイベントを開催しました。

本イベントは、ゲーム内や公式X(@LCBClair_PR(https://x.com/LCBClair_PR))から出題される謎を解きながら、「Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~」のゲーム内の各街を巡る、ゲーム内周遊型謎解きイベントとなっております。イベントをクリアした方は、特別なペットカード「月のうさぎカード」がもらえます。

先行テストでルシエルブルーをお楽しみいただきながら、謎解きにもぜひご挑戦ください。

最初の謎解きはコチラ報酬:ペットカード「月のうさぎカード」

【イベント詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12313&news_type=4&show_all=1(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12313&news_type=4&show_all=1)

■タイトル概要- タイトル:Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~- ジャンル:ジョブチェンジファンタジーMMORPG- 対応環境:PC(Windows)- 開発会社:FunYours Technology Co., Ltd.- 価格 :基本プレイ無料(アイテム販売制)

■最新情報

- 公式サイト:https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS- 公式X:https://x.com/LCBClair_PR

■コピーライト:

(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.

(C) FunYours Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.