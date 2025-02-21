【本日配信】豪華執筆陣による「バース特集」！ BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号
『iHZ［アイハーツ］royal.4』 表紙：斉川 冬
iHZ［アイハーツ］royal.4
2025年2月21日（金）0時から配信START！
https://hc.bs-garden.com/ihz_royal4/
豪華執筆陣！
斉川 冬／らくたしょうこ／まちば／参号ミツル／HABO／キタハラリイ／悠／
御子ヒダリ／ちゃのこ／小木／野田のんだ／玖みどり／ぬめりけ／熊猫／ずっか
特別企画！
今号は「バース特集」を特別掲載！
オメガバース、Dom/Subユニバース、ガーデンバースなど
今人気の多種多様なバース設定の作品をお届けします。
見どころ一部紹介！
「ブラットテイマー/ジョーカー」キタハラリイ/著
Dom/Subユニバース
大人気「ブラットテイマー」シリーズのスピンオフ
訳ありチャラDom×世話焼きSwitch
【第3話】ドキドキデート回！
シリーズ既刊コミックはコチラから
https://hc.bs-garden.com/brattamer_king/
https://hc.bs-garden.com/brattamer_king_engage/
「オメはぴ！」まちば/著
猪突猛進β×貪欲で臆病なΩ
底辺ミ―チューバ―・アカルの前にファン1号が現れて…？
【初登場】
「天のまにまに」御子ヒダリ/著
神様×生贄
神・アマツと天涯孤独の少年・ヒコの恋物語、ついに最終回！
【2025年・春コミックス発売決定！】
特集：「バース」祝福のdestiny
『オメはぴ！』まちば
『スイくんの運命の恋人 後編』参号ミツル
『眠たいねメドウガーデン』HABO
『ブラットテイマー/ジョーカー 3』キタハラリイ
『クソッたれベイビー 2』悠
連載
『今夜ベッドで待っていろ バリエーション 4』斉川 冬
『天のまにまに 4』御子ヒダリ
『スポットライト・ハレーション 5』ちゃのこ
『小波くんが一番嫌いな男 3後編』小木
『時雨さんは成仏しない 2』野田のんだ
『オランジェットは夜にとける 5』玖みどり
『ぱちらぶマイパピー 4』ぬめりけ
『嘘憑きキツネツキ 3』熊猫
『恋人の推しが俺じゃない！ 5』ずっか
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