【本日配信】豪華執筆陣による「バース特集」！ BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号

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株式会社大洋図書

『iHZ［アイハーツ］royal.4』　表紙：斉川 冬

iHZ［アイハーツ］royal.4


2025年2月21日（金）0時から配信START！


https://hc.bs-garden.com/ihz_royal4/



豪華執筆陣！


斉川 冬／らくたしょうこ／まちば／参号ミツル／HABO／キタハラリイ／悠／


御子ヒダリ／ちゃのこ／小木／野田のんだ／玖みどり／ぬめりけ／熊猫／ずっか



特別企画！


今号は「バース特集」を特別掲載！


オメガバース、Dom/Subユニバース、ガーデンバースなど


今人気の多種多様なバース設定の作品をお届けします。



見どころ一部紹介！



「ブラットテイマー/ジョーカー」キタハラリイ/著




Dom/Subユニバース


大人気「ブラットテイマー」シリーズのスピンオフ



訳ありチャラDom×世話焼きSwitch




【第3話】ドキドキデート回！



シリーズ既刊コミックはコチラから


https://hc.bs-garden.com/brattamer_king/


https://hc.bs-garden.com/brattamer_king_engage/






「オメはぴ！」まちば/著




猪突猛進β×貪欲で臆病なΩ




底辺ミ―チューバ―・アカルの前にファン1号が現れて…？




【初登場】






「天のまにまに」御子ヒダリ/著




神様×生贄


神・アマツと天涯孤独の少年・ヒコの恋物語、ついに最終回！




【2025年・春コミックス発売決定！】





特集：「バース」祝福のdestiny


『オメはぴ！』まちば


『スイくんの運命の恋人 後編』参号ミツル


『眠たいねメドウガーデン』HABO


『ブラットテイマー/ジョーカー 3』キタハラリイ


『クソッたれベイビー 2』悠



連載


『今夜ベッドで待っていろ バリエーション 4』斉川 冬


『天のまにまに 4』御子ヒダリ


『スポットライト・ハレーション 5』ちゃのこ


『小波くんが一番嫌いな男 3後編』小木


『時雨さんは成仏しない 2』野田のんだ


『オランジェットは夜にとける 5』玖みどり


『ぱちらぶマイパピー 4』ぬめりけ


『嘘憑きキツネツキ 3』熊猫


『恋人の推しが俺じゃない！ 5』ずっか




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