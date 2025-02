3年連続銀熊賞受賞！“韓国のゴダール” “エリック・ロメールの弟子”と呼ばれる名匠ザ・シネマメンバーズセレクション 【ホン・サンス監督特集】

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、 【ザ・シネマメンバーズ セレクション】として、24年6月に最新作『WALK UP』が公開された韓国映画界の名匠ホン・サンス監督作品の中から世界中の映画祭で称賛された長編デビュー作『豚が井戸に落ちた日』、第70回ベルリン映画祭銀熊賞(監督賞)受賞『逃げた女』など全4作品を2月26日(水)~28日(金)にテレビ・CSベーシック初放送いたします。

ザ・シネマメンバーズセレクション 【ホン・サンス監督】

ザ・シネマ メンバーズがセレクトした上質な映画を特集する【ザ・シネマ メンバーズ セレクション】。2月は韓国の名匠で、24年6月には最新作「WALK UP」が公開されたホン・サンス監督を特集。

韓国中央大学で映画製作を学んだ後、アメリカ、フランスに渡り、帰国後1996年に

長編デビュー作となる『豚が井戸に落ちた日』を発表し絶賛され、以降「韓国のゴダール」、

「エリック・ロメールの弟子」などと称され高い評価を獲得したホン・サンス監督。

今回はホン・サンス監督の長編デビュー作と国際的な評価の高い2020年代以降の

3作品を合わせた全4作品を2月26日(水)~28日(金)に

テレビ・CSベーシック初放送いたします。

都会に生きる平凡な男女4人の物語をオムニバス風に組み合わせ、すれ違う彼らの関係を

ドライなタッチで映し出す『豚が井戸に落ちた日』テレビ初放送、3人の友達を訪ねる女性の嘘と

本音を描く人間ドラマ『逃げた女』CSベーシック初放送、モラトリアム期をさまよう青年の孤独や痛みを繊細に体現する青春ドラマ『イントロダクション 』CSベーシック初放送、大女優イ・ヘヨンがホン・サンス監督作に初出演し、人生の岐路に立たされた主人公をミステリアスに好演。その複雑な胸中に、ホン・サンス監督が得意とする長回し1カットで迫る『あなたの顔の前に』CSベーシック初放送の4作品を放送。

《放送作品情報》【2月放送】

●『豚が井戸に落ちた日』

放送日:2月26日(水)6:00~ ★国内テレビ初放送

[R15+相当]名匠ホン・サンスの監督デビュー作にして傑作!

都会の男女の日常をドライに綴る人間ドラマ

<監督・脚本>ホン・サンス

<出演>キム・ウィソン、イ・ウンギョン、チョ・ウンスク、パク・ジンソンほか

<解説>

ホン・サンス監督の長編デビュー作で、韓国映像資料院の「韓国映画100選」にも選ばれている名作。都会に生きる平凡な男女4人の物語をオムニバス風に組み合わせ、すれ違う彼らの関係をドライなタッチで映し出す。

●『逃げた女』

放送日:2月27日(木)7:00~ ★CSベーシック初放送

名匠ホン・サンス監督とキム・ミニが7度目のタッグ!

3人の友達を訪ねる女性の嘘と本音を描く人間ドラマ

<監督・脚本・編集・音楽>ホン・サンス

<出演>キム・ミニ、ソ・ヨンファ、ソン・ソンミ、キム・セビョクほか

<解説>

ホン・サンス監督が公私のパートナーであるキム・ミニと7度目のタッグを結成。何気ない日常的な会話や行動を通じて、女性の本音や人生の本質を浮き彫りにする構成が秀逸。ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞。

●『イントロダクション』

放送日:2月27日(木)8:30~ ★CSベーシック初放送

若く未熟な青年の痛みが心に刺さる…

名匠ホン・サンス監督がベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した青春ドラマ

<監督・脚本・撮影・編集・音楽>ホン・サンス

<出演>シン・ソクホ、パク・ミソ、キ・ジュボン、ソ・ヨンファほか

<解説>

ホン・サンス監督が2年連続でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した3章構成のオムニバス作品。監督の前作『逃げた女』のシン・ソクホが初主演を務め、モラトリアム期をさまよう青年の孤独や痛みを繊細に体現する。

●『あなたの顔の前に』

放送日:2月28日(金)6:00~ ★CSベーシック初放送

名匠ホン・サンス監督が大女優イ・ヘヨンと初タッグ!

ミステリアスな女性の心の旅を追う人間ドラマ

<監督・製作・脚本・撮影・編集・音楽>ホン・サンス

<出演>イ・ヘヨン、チョ・ユニ、クォン・ヘヒョ、キム・セビョクほか

<解説>これまで韓国の名匠たちと組んできた大女優イ・ヘヨンがホン・サンス監督作に初出演し、人生の岐路に立たされた主人公をミステリアスに好演。その複雑な胸中に、サンス監督が得意とする長回し1カットで迫る。

『豚が井戸に落ちた日』(C) Lee Woo Seok, Lee Sang Seok, Hwang Yong Gap. 『逃げた女』(C) 2019 Jeonwonsa Film Co. All Rights Reserved 『イントロダクション』(C) 2020. Jeonwonsa Film Co. All Rights Reserved 『あなたの顔の前に』(C) 2021 Jeonwonsa Film Co. All Rights Reserved

