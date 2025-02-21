タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズに竹内まりやが登場

タワーレコード株式会社

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、幅広い世代から支持される、日本を代表する女性アーティスト竹内まりやが昨年10月に続きNO MUSIC, NO LIFE.に登場します。

昨年デビュー45周年を迎え、10月23日（水）12枚目となるオリジナル・アルバム『Precious Days』の発売した竹内まりやが、今年3月19日（水）、RCA YEARSの初期名作アルバムをアナログ盤6枚組限定BOXセットにした『Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection』を発売することが決定しました。

タワーレコードではこれを記念し、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターを制作。タワーレコードおよびTOWERmini全店で3月7日（金）より順次掲出します。竹内まりやの本ポスターへの出演は2019年8月、2024年10月に続き今回が3度目となります。

NO MUSIC, NO LIFE. 竹内まりや

たとえ音楽の聴き方は変わっていっても、

音楽を聴くときめきは永遠に変わらない。

(竹内まりや)

■作品概要

アーティスト ：竹内まりや

タイトル ：Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection

発売日 ：2025年3月19日（水）

レーベル ：Ariola

フォーマット・品番 ：LPレコード BVJL-110～115

価格 ：19,800円（税込）

Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection

2025年 最新リマスター & カッティング。RCA時代のライブ音源を収録したSpecial Bonus Disc含むLP６枚組。各180g重量盤、くるみ三方背BOX、紙ジャケ、解説文、内袋・ポスター・フォトカード復刻封入。

1978年～1982年、RCA YEARSにて発売されたアナログ盤全5アイテムのリマスター音源をヴァイナル・カッティング。当時のLIVE音源を収録したSpecial Bonus Discを加え、アナログ盤6枚組限定BOXセットにて発売。

【BOX内容】

Disc1: BEGINNING

Disc2: UNIVERSITY STREET

Disc3: LOVE SONGS

Disc4: Miss M

Disc5: Portrait

Disc6: Special Bonus Disc

■竹内まりや プロフィール

1978年デビュー。

「SEPTEMBER」「不思議なピーチパイ」「元気を出して」「駅」「人生の扉」「いのちの歌」などヒット曲も多く、現在も幅広い世代から支持される日本を代表する女性アーティスト。自身の楽曲制作以外にも、他のアーティストへの楽曲提供、プロデュースをするなど幅広く活躍している。

2019年、第69回芸術選奨文部科学大臣賞(大衆芸能部門)を受賞。

40周年記念アルバム「Turntable」(第61回日本レコード大賞特別賞受賞)がオリコンウィークリーチャート1位を獲得。

「昭和・平成・令和」の3時代で1位を獲得した女性アーティストとなり、第70回NHK紅白歌合戦に初出場を果たした。

2020年には初の映像商品となる「souvenir themovie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live～(Special Edition)」を発売し、オリコン週間DVDランキングにて1位を獲得。

2023年11月にデビュー45周年を迎え、2024年10月には10年ぶりのオリジナル・アルバム「Precious Days」をリリースし、オリコン週間アルバムランキングで１位を獲得。

2025年4月から11年ぶりの全国アリーナツアーを予定している。