【本日2/22 12時】AKB48ソロファンクラブ『平田侑希』公式ファンクラブをオープン！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、アイドルグループAKB48の平田侑希の公式ファンクラブサイトを、2025年2月22日（土）12:00にオープンいたしました。
▼URL
https://hiratayuki.officialfc.jp/
AKB48メンバーのソロファンクラブは、メンバーを応援してくれているファンの方々とより近く、より深くコミュニケーションが取れるよう、メンバーそれぞれの世界観を活かしたサービスを目指し、始動しています。
今回のソロファンクラブ開設を記念して、期間限定で年額プランにご入会いただいた方へ、【あなたのお名前＆直筆サイン入り オリジナルポストカード】をプレゼントいたします！
キャンペーン期間：2025年2月22日（土）12:00～3月31日（月） 23:59まで
▼詳しくはこちら
https://hiratayuki.officialfc.jp/news/detail/3u8m1MJcM1vLi7niC1u2z7
【AKB48 ソロファンクラブ詳細】
https://akb48solofanclub.studio.site/
■平田侑希 Official Fanclub
https://hiratayuki.officialfc.jp/
■プラン
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・MOVIE
・PHOTO
・BLOG
・TICKET
・STORE
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/