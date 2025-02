業務AI化のBLUEISH が出展し、代表取締役・為藤アキラが登壇！スタートアップの採用イベントStartup Career Fair 2025

株式会社BLUEISH

すべての業務プロセスのAI化を推進する株式会社BLUEISH(東京都港区、代表取締役 為藤アキラ)は、2025年3月1日(土)にTokyo Innovation Base(東京都千代田区丸の内3-8-3)で開催される「Startup Career Fair 2025」に出展いたします。本イベントは、スタートアップでのキャリアに関心を持つ方々と、成長を目指すスタートアップ企業をつなぐ場として、東京都や一般社団法人スタートアップエコシステム協会などが主催しています。

1. 出展の背景

BLUEISH(ブルーイッシュ)は、「すべての業務プロセスをデジタル化し、 唯一無二の価値を提供する」ことをMissionとし、業界に最適化したAIによるBPE(Business Process Efficiency=業務プロセスを効率化するアプローチ)事業を中心に展開しています。

2025年2月14日、企業がAIエージェントを“雇う”という新発想にもとづいた法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents(ブルーイッシュエージェンツ)」を新たにリリースしました。2018年に創業したBLUEISHがこれまでに蓄積した業務自動化のノウハウをさらに進化させ、スキル特化型・業界特化型AIエージェントを提供します。

「BLUEISH Agents」は、経理やCS対応など個別の業務を自動化するだけでなく、ブラウザ自動操作機能やAIエージェントマーケットプレイスを活用して、より柔軟かつ高度な業務効率化と新たな収益モデルの創出を可能にしました。



今回の「Startup Career Fair 2025」への出展では、当社の事業やカルチャーを広く知っていただくとともに、志を同じくする優秀な人材との出会いを期待しております。

特に「BLUEISH Agents」の開発をさらに加速させるために、テックリードをはじめとした人材の採用に注力しています。生成AIが変える未来への強い関心のある方や、新たなプロダクト開発に挑戦したい方との出会いを期待しております。当社の取り組みやキャリアの可能性について直接お話しできる貴重な場と考えています。

採用情報について :https://youtrust.jp/companies/2a12f0a104ccd694aaee167cb5bfe728/recruit強化中の募集ポジションはこちら

2. 開催概要

【Startup Career Fair 2025】

開催日時: 2025年3月1日(土) 11:30~18:10(予定)

会 場: Tokyo Innovation Base(東京都千代田区丸の内3-8-3)

参加費:無料

公式サイト: https://startupcareer.info/2025/

主 催:東京都、(一社)スタートアップエコシステム協会、(一社)スタートアップスタジオ協会、(一社)スタートアップ協会、(一社)インパクトスタートアップ協会

参加登録はこちら :https://lu.ma/careerfair2025?_gl=1%2A32m8h3%2A_gcl_au%2AMTkzMDMwMTcxMS4xNzM3NzMwMjYw%2A_ga%2AMTU4MTkzMDAxNi4xNzM3NzMwMjYx%2A_ga_MSB1R65H28%2AMTc0MDEwMTExOC45LjAuMTc0MDEwMTExOC4wLjAuMA..

3. 登壇者情報

1F Pitch Stage 1, 2で開催されるスタートアップピッチにおいて、当社代表の為藤アキラが登壇いたします。※登壇時間未定

為藤アキラ(ためとうあきら)株式会社BLUEISH 代表取締役 / CEO兼CTO

1988年生まれ。エンジニアとして金融系、基盤系、データセンター、SIer、機械学習など、多岐にわたる分野で経験を積み、独立後はWeb・アプリ開発やカードゲームの開発に携わる。

その後、テックリード / CTOとして10社以上のスタートアップの開発プロジェクトをサポート。

2018年2月、株式会社BLUEISHを設立。

IVS 2024 KYOTO GenAI Pitch 2位。

CTO of the Year 2020 選出、B Dash Camp 2024 Fall in Fukuoka Finalist。

経済産業省・JETRO主催の「始動 Next Innovator」に参画。

4. 株式会社BLUEISHについて

2018年に創業したBLUEISHは、「すべての業務プロセスをデジタル化し、唯一無二の価値を提供する」というミッションを掲げ、AIを活用した業務自動化ソリューションを幅広く展開してきました。特に、ビジネスプロセス特化型AIワークフロー開発プラットフォーム「Omni Workspace(オムニワークスペース)」では、各企業や組織が保有する業務マニュアルやノウハウを活用し、短期間でのAI導入支援に活用しています。

この度、新たにリリースした「BLUEISH Agents」は、企業がAIエージェントを“雇う”という新発想にもとづいた法人向けAIエージェントプラットフォームです。これまで蓄積してきた業務自動化のノウハウをさらに進化させ、スキル特化型・業界特化型AIエージェントを通じて経理やCS対応など個別の業務を自動化するだけでなく、ブラウザ自動操作機能やAIエージェントマーケットプレイスを活用して、より柔軟かつ高度な業務効率化と新たな収益モデルの創出を可能にしました。

BLUEISHは、会計業界をはじめ、企業の基幹業務から周辺業務まで、その業界や個別企業の業務特性に最適化したAIワークフローとエージェント機能を組み合わせることで、自動化による生産性向上はもとより、企業競争力の強化や新たな価値創出にも貢献します。運用後も継続的にアップデートできる体制を整え、単なる業務効率化にとどまらず、経営に貢献する戦略的なAIプラットフォームを構築することをめざしています。

【会社概要】

企業名:株式会社BLUEISH

代表者:代表取締役 為藤 アキラ

所在地:東京都港区元麻布3-1-35 VORT元麻布5F

設立:2018年2月9日

資本金:1億6012万円

従業員数:65名(2025年2月現在)/その他、フリーランス等、外部ビジネスパートナーも多数在籍

事業内容:システム開発事業、サーバー最適化支援事業、BPE事業

主要取引先(五十音順):

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

株式会社NTT Digital

株式会社サイバーエージェント

株式会社JALインフォテック

株式会社ディ・ポップスグループ

株式会社フジミック

株式会社星野リゾート

株式会社Relic

辻・本郷 税理士法人

ディップ株式会社

パーソルキャリア株式会社

HEROZ株式会社

ライオン株式会社 他

会社HP: https://www.blueish.co.jp/

お問合せ:https://www.blueish.co.jp/contact

【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BLUEISH

担当:佐々木美遥

TEL:03-6869-0101

Email:miharu.sasaki@blueish.co.jp

https://www.blueish.co.jp/contact