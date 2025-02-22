【明治記念館・フォレストテラス明治神宮・桃林荘】“一生の事だから、生涯を誓える場所で”　明治神宮の結婚式の事ならお任せのブライダルフェアを開催しています

明治記念館

明治記念館（東京都港区元⾚坂2-2-23）とフォレストテラス明治神宮・桃林荘（東京都渋谷区代々木神園町1-1）では、明治神宮の結婚式の全てをご相談できるブライダルフェアを開催しています。

結婚式は、ご新郎ご新婦にとって生涯を誓う大切な思い出。一生の思い出となるライフイベントだから、永遠の場所で誓い合いたい。

明治記念館とフォレストテラス明治神宮・桃林荘は、明治神宮の結婚式場として長くご新郎ご新婦の門出をお祝いしてきた歴史と経験から、おふたりに合った誓いのカタチを考え、明治神宮の「奉賽殿」でも明治記念館の「庭園の儀式殿」でも、日本の結婚式を美しく彩る誓いの場をご提案しています。

明治神宮の結婚式の事なら何でもご相談できるブライダルフェアに、ぜひご参加ください。

※ブライダルフェアの参加費は無料です

明治記念館のブライダルフェアはこちら :https://meijikinenkan.official-wedding.net/fair/

FT明治神宮・桃林荘のフェアはこちら :https://forestterrace.official-wedding.net/fair/

※FT：フォレストテラス

明治記念館・フォレストテラス明治神宮・桃林荘が選ばれるポイント

１. 緑豊かな絶好のロケーション

港区元赤坂にある明治記念館は、都心にありながら専任の庭師による手入れの行き届いた約1,000坪の庭園が人気の会場。ほとんどの披露宴会場から庭園が見渡せる絶好のロケーションを誇ります。

また、フォレストテラス明治神宮・桃林荘は、「永遠の杜」とも呼ばれる明治神宮の境内の中にあり、明治神宮の神前挙式（神前式・神前結婚式）から洗練された披露宴会場の数々、ご親族だけのアットホームなご会食の場まで、広大な森の中で結婚式が叶います。

明治記念館の庭園

明治神宮の「永遠の杜」

２. 由緒ある明治神宮の結婚式

花嫁行列とも呼ばれる、まるで絵巻物に描かれたような美しい「参進」。日本の伝統の粋を凝らした「奉賽殿」で執り行う挙式。近代的な造りの明治記念館「庭園の儀式殿」で行う挙式。どちらも明治神宮の神職と巫女がご奉仕いたします。

生涯を誓う場所だから、一生を寄り添えるこの場所で。

明治神宮での「参進」

明治神宮の神前挙式場「奉賽殿」

明治記念館の「庭園の儀式殿」

３. 和と洋の織り成す大小さまざまな披露宴会場

明治時代は、日本の歴史において西洋近代化が進んだ変革の時代。明治記念館とフォレストテラス明治神宮の各バンケット、貸切純日本家屋「桃林荘」にはこの時代の息吹が根付き、和様建築と西洋建築が織り成す美学が随所に見られる披露宴会場が多数あります。

深い歴史がありながらも、それだけにしばられない、進取の精神に富んだデザインを所々に採り入れ、時代を象徴する多様な価値観に合ったご提案をできる大小の会場をご用意しています。

明治記念館のバンケット「孔雀（くじゃく）」

フォレストテラス明治神宮 森のバンケット「欅（けやき）」

貸切純日本家屋「桃林荘（とうりんそう）」

明治記念館のブライダルフェアはこちら :https://meijikinenkan.official-wedding.net/fair/

FT明治神宮・桃林荘のフェアはこちら :https://forestterrace.official-wedding.net/fair/

【明治記念館・フォレストテラス明治神宮・桃林荘について】

明治記念館フォレストテラス明治神宮東京都選定歴史的建造物「桃林荘」

明治記念館は、昭和22（1947）年に総合結婚式場として開館式が挙行されて以来、21万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。

また、フォレストテラス明治神宮は、明治神宮の森厳な杜に佇む複合施設です。明治神宮ご参拝の際に休憩できるカフェや、オリジナルの商品を取り揃えた売店「杜」など、訪れる方のニーズに応じたさまざまな店舗をご利用いただけます。結婚披露宴や集宴会にもご利用いただけるバンケットホールのご予約も承っております。

明治神宮の境内にある「桃林荘」は、東京都選定歴史的建造物にも選ばれた、約150年以上もの歴史を誇る建物。日本家屋を貸切可能な披露宴会場として大変人気の施設です。

【明治記念館】

住所：東京都港区元⾚坂2-2-23

アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分

地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分

駐車場：あり（97台まで可能）

電話：03-3403-1171（大代表）

公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/

レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/

オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/

オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/

公式Facebook：https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/meiji_kinenkan_official/

婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_wedding/

婚礼公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meijikinenkan_wedding

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_jqDqcTTIqkYLUMS2YAhdg

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/mk_sekirei

【フォレストテラス明治神宮・桃林荘】（婚礼）

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町1-1

フォレストテラス明治神宮

フォレストテラス明治神宮公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/forestterrace/

フォレストテラス明治神宮婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijijingu.wedding/

フォレストテラス明治神宮ブライダルサロン

TEL:03-3379-9282

受付時間：9:00～19:00 （火曜日定休※祝日除く）