天日干しデニムやカディなど、インドの土着生地を再構築　ERIKO YAMAGUCHI 2025春夏コレクション “THE BEAT OF NATURE”

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とする株式会社マザーハウス(所在地:東京都台東区、代表:山口絵理子)は、アパレルブランド「ERIKO YAMAGUCHI」から、2025 春夏コレクションを2月22日(土)より販売開始します。コンセプトは “THE BEAT OF NATURE”。綿毛のような軽やかさと、子供のような好奇心と、太陽のような前向きさを。着る人の日々が、豊かな彩りに包まれますように。そんな想いを込めたコレクションを通して、自由で遊び心あふれる世界へ誘います。

シーズンコンセプト

コンセプトは、“THE BEAT OF NATURE”。デザイナー・山口絵理子が出会ったインドの天然素材と様々な異素材のコラボレーションが織りなす、自由で遊び心あふれる世界観を表現しました。インドのアーメダバードの天日干しデニムや、手つむぎ手織りの伝統素材・カディに、ギャザーや染色などを施し、素材を生かしながらも個性を引き出すデザインに。ふわりと舞う綿毛のように軽やかな素材を、子供のような純粋な好奇心を映したユニークなシルエットに仕上げ、着る人が太陽の光を浴びて心弾むような躍動感を感じるコレクションが完成しました。

取り扱い店舗

ERIKO YAMAGUCHI 東急プラザ銀座店・ERIKO YAMAGUCHI 大阪店・オンラインストア

https://www.motherhouse.co.jp/collections/erikoyamaguchi

(TOPS) Play Fabric Combo Shirt Cotton \39,600 (INNER) Play Safari Blouson Small Chatai \35,200 (BOTTOMS) Kaname Slim Balloon Pants Linen Khadi \34,100(TOPS) Matou Poncho Denim \51,700 (INNER) Asymme Side Long Shirt Summer Oxford \34,100 (BOTTOMS) Play Cargo Pants Washed Khadi \39,600(TOPS) Kaname Open Collar Shirt Washed Khadi \41,800 (BOTTOMS) Yuragi Cropped Pants Small Chatai \29,700(TOPS) Kaname Oversized Jacket Printed Linen Khadi \55,000 (INNER) Play Safari Blouson Small Chatai \35,200 (BOTTOMS) Kaname Pintuck Pants Linen Khadi \44,000(TOPS) Rhythm Shirt 150tw Khadi \37,400 (BOTTOMS) Rhythm Drawstring Skirt Denim \34,100(TOPS) Asymme Side Long Shirt Printed Khadi \42,900 (BOTTOMS) Rhythm Drawstring Skirt 56dt Khadi \31,900【「ERIKO YAMAGUCHI」について ーブランドコンセプト・特徴ー】

ERIKO YAMAGUCHIは、服やバッグ、ジュエリーなどのファッションアイテムを通じて、デザイナー・山口絵理子自身の世界観を表現するブランドで、2022年9月に誕生しました。「揺れ」や「弛み(たゆみ)」といった天然素材が持つ独特の遊び感を大事にしながら、東洋的な「布をまとう」感覚や、都会にも馴染む現代的なシルエットと色づかいを意識し、ナチュラルなだけではない天然素材の新しい可能性を提案しています。

徹底した素材との対話から生まれたデザインは、性別や年齢を超えたボーダーレスな魅力を引き出し、着る人の持つ雰囲気やスタイルに合わせて表情を変えます。アジア各国の職人の技術と素材を活かして、身にまとうことができる「境界のない世界観」を表現しています。

【山口絵理子(代表取締役 兼 チーフデザイナー)】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」をミッションとして、2006 年に株式会社マザーハウスを設立。バングラデシュをはじめとしたアジア 6 か国で、バッグ、アパレル、ジュエリーなどのファッションアイテムを開発・生産し、国内外に約 50 店舗の直営店を展開。立ち上げたすべてのブランドのものづくりにチーフデザイナーとしてたずさわっている。WWD ジャパン「NEXT LEADERS 2020」「EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン 2022」ほか受賞多数。テレビ番組「情熱大陸」「カンブリア宮殿」などに出演。著書に『裸でも生きる』『Third Way』がある。

【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのモノづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内47店舗、台湾4店舗、シンガポール2店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

代表 山口絵理子

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

