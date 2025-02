サンリオキャラクターズをレコード盤風にデザインしたポーチや、レトロなデザインのウォールポケットチャームのカプセルトイ新商品が登場！全国のカプセルトイ自販機にて2025年2月中旬より順次発売

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ レコード盤風フラットポーチ」(全5種/1回400円・税込)と「サンリオキャラクターズ レトロウォールポケットチャーム」(全6種/1回400円・税込)を2025年2月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「サンリオキャラクターズ レコード盤風フラットポーチ」(全5種)について

レコード盤の形に音楽を楽しんでいる様子のサンリオキャラクターたちをデザインしたポーチです。近年流行っているCITY POPをイメージしたレトロモダンでおしゃれな雰囲気を感じさせるアイテムになっています。レコードのA面とB面のように、表と裏で違うデザインを楽しめます。

■「サンリオキャラクターズ レトロウォールポケットチャーム」(全6種)について

レトロなデザインのウォールポケットをモチーフにしたチャームです。サイズは2種類あり、チャームとして身に着けるだけでなく、実際に小さなウォールポケットとしてアクセサリーなどの小物を入れて使用することができます。壁に飾るのもおすすめです。

■商品詳細

ハローキティポチャッコマイメロディシナモロールポムポムプリン

商品名 :サンリオキャラクターズ レコード盤風フラットポーチ(全5種)

発売日 :2025年2月中旬より順次

価格 :1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

サイズ :φ105×D3mm

素材 :PU、ナイロン

取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー

ハローキティリトルツインスターズゴロピカドンマイメロディパティ&ジミーバニー&マッティ使用イメージ1使用イメージ2

商品名 :サンリオキャラクターズ レトロウォールポケットチャーム(全6種)

発売日 :2025年2月中旬より順次

価格 :1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

サイズ :ハローキティ、マイメロディ、パティ&ジミー/約H105×W100mm

リトルツインスターズ、ゴロピカドン、バニー&マッティ/約H202×W50mm

素材 :PVC、鉄

取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184

