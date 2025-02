『ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -』特別上映会 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパンDIR EN GREY×PIERROTの奇跡のジョイントライブ「ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -」を全国各地の映画館で上映!

2024年10月に国立代々木競技場 第一体育館(東京都)で開催された「ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -」のLIVE Blu-ray & DVDが、2025年4月2日(水)にリリースされることを記念して、4月5日(土)、6日(日)に『ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -』特別上映会を全国各地の映画館で開催することが決定した。

90年代のヴィジュアルシーンに圧倒的カリスマ性で多大な影響を与えた二大巨頭、DIR EN GREYとPIERROT。

「交わる事の無かった2バンド、交わる事の無かった2つの物体、ここに“破壊的融合”」というキャッチフレーズを掲げ2017年に初のジョイントライブ『ANDROGYNOS』を開催。そして2024年、7年の時を経て『ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -』と冠し、再び相見えることとなった。国立代々木競技場第一体育館に集結したファンを熱狂の渦に巻き込んだこのライブの模様を、4月5日(土)にDAY1 <- under the Blue Moon ->、4月6日(日)にDAY2 <- under the Red Moon ->と2日間連続で上映する。

また、今回は《拍手、歓声や声出し、ヘドバンOK》の上映会となるため、ライブ会場さながらの熱量で盛り上がることができる。

奇跡のジョイントライブが映画館の大スクリーンに再来!この貴重な機会をお見逃しなく!

ANDROGYNOS 公式サイト https://androgynos.jp/

【実施概要】

<タイトル>

『ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -』特別上映会

<日時>

2025年4月5日(土)15:00上映開始(DAY1 - under the Blue Moon -上映)

2025年4月6日(日)15:00上映開始(DAY2 - under the Red Moon -上映)

※各日15:00より本編の上映開始となります。

<会場>

全国各地の映画館

・映画館はこちら>>https://liveviewing.jp/androgynos/

※開場時間は映画館によって異なります。

<料金>

4,000円(税込/全席指定)

※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

<チケットスケジュール/お申込み>

【プレオーダー(抽選)】

2025年2月22日(土)10:00 ~ 3月2日(日)23:59

◎イープラス:https://eplus.jp/androgynos/lv/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売(先着)】

2025年3月23日(日)12:00 ~ 4月4日(金)12:00

◎イープラス:https://eplus.jp/androgynos/lv/

◎全国のファミリーマート店舗

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行(抽選)受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎イープラス:050-3185-6760(10:00~18:00 オペレーター対応)

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録(無料)が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

『ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -』特別上映会 情報サイト

https://liveviewing.jp/androgynos/

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

【注意事項】

《上映について》

※拍手、歓声や声出し、ヘドバンOKの上映となります。<鑑賞ルール>をご確認・ご了承の上、チケットをご購入ください。

※配信上映のため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の鑑賞ルールや注意事項をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。