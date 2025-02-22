【函館湯の川温泉/望楼NOGUCHI函館】北海道産蝦夷アワビをお楽しみください
野口観光マネジメント株式会社 望楼NOGUCHI函館（北海道函館市湯川町1丁目17-22/執行役員支配人雑賀弘）は、3月～5月限定の宿泊プラン販売を開始いたしました。
函館の春はたくさんの桜で美しい季節です。桜の花が満開になると、街全体が薄紅色に染まり、
花の景色が広がります。
五稜郭公園や函館公園など、市内にはたくさんの桜の名所があり、散策するだけで心が癒されます。
温かい春に、桜の花びらが舞い散る様子を眺めながら、お花見を楽しむのも格別です。
【春の贅沢】3-5月までの限定企画◇鮑の踊り焼き＆鮑ご飯を味わう～旬の味覚を堪能
◆宿泊対象期間◆
2025年3月1日～2025年5月31日
◆お食事◆
ご夕食：半個室食事処にて、和洋創作会席
ご朝食：和食を中心としたセットメニュー
◆プラン特典◆
・鮑の踊り焼き（大人おひとり様につき1個）
※調理法は状況により変更になる場合がございます。
・炊き立てのふっくりんこ（白米）を鮑ご飯にアップグレード
夕食の会席コースに、鮑をおひとり様につき丸ごとおひとつご用意、道南発祥の“ふっくりんこ”と鮑を炊き上げたご飯をご用意致します。
旬の味覚を存分に楽しんでいただけるこちらのプランでございます。
春限定の特別料理をぜひお楽しみ下さいませ。
◆ご予約・詳細はこちらから◆
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=dd35f99a1a2a01d7394393fcbff0126a&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16058646(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=dd35f99a1a2a01d7394393fcbff0126a&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16058646)