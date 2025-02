【yd(ワイディー）】悩みを解決するヨガウェア販売開始！

◆ydブランドコンセプト

株式会社YARD by fan's

ヨガスタジオの運営会社だからこその目線で作られたウェア

We hope that your yoga life will become more fun and brighter.

清潔感/着心地/動きやすさ/身につけた時の高揚感/肌感を大切に...

心地良いウェアでヨガをして欲しい

エアフロー受講時に鼠蹊部や膝裏の痛みからレッスン受講を敬遠される

バタフライやダウンドックの際にトップスが捲れてきてしまい集中力が途切れてしまう

そういったレッスン受講時の悩みから解放され心地よく動いてほしい

悩み解消だけではなく、身につけて時の自身の高揚感も妥協したくはない

そんな思いから、機能性とおしゃれ感どちらも兼ね備えた

このウェアブランドが生まれました

身につけると少し気分が上がる

自分のために身につけ

自分のために動き

楽しく光り輝く日々へ

ほんの少しのお手伝いができれば

という思いをこのウェアに込めました

◆1st collectionアンバサダー: 生瀬 陽子(モデル・ヨガインストラクター)

ydは異なる2つのラインにて商品開発されています。

◆デザイン性ライン

着用した際にシルエットが綺麗に保て且つ様々なレッスンを快適に楽しめることを重視したウェア

◆機能性ライン

レッスンを受講する際に受講者から届いた様々な悩みを解決すること目的としたウェア

今後もヨガスタジオ実店舗を運営している会社ならではの視点でインストラクターや利用者の声を反映したウェアを半年に一度のペースでリリースを予定しています。

【購入方法】

◆常温ヨガ&ピラティススタジオYARD 各店舗(一部販売対象外店舗アリ)

https://yard-yp.com/

◆YARD オンラインショップ

https://yardonline.shop/

【商品問い合わせ先】

(株)YARD by fan`s

info@yard-company.com