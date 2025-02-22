ナルミヤブランドのキャラクターをモチーフにしたキャンディが登場 2月1日よりルミネエスト新宿店にて先行販売中のアイテムが2月22日より全国店舗及び公式サイトにて発売
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、ナルミヤブランドのキャラクターをモチーフとした、プレミアムキャンディ「ナルミヤキャラクターズミックス」を、2月1日（土）よりルミネエスト新宿店で開催中の「ニュートロ with ナルミヤキャラクターズ ～ウチらの平成がアプデしてカムバ!?～」にて先行販売を開始しました。また、その他パパブブレ直営店及びパパブブレ公式サイト（https://papabubble.co.jp/products/narumiyacharacters-mix）では2月22日（土）より順次発売いたします。
■世代を超えて愛されるキャラクターの顔をキャンディで表現！
お馴染みのキャラクター「ナカムラくん」「ベリエちゃん」「ルッキー」「ミントくん」の愛らしいフェイスがキャンディになりました。あの頃好きだった大人女性も、平成リバイバルの現役世代も、可愛いキャンディをバッグに忍ばせれば、毎日がもっと楽しく心トキメくはず。
・ナルミヤキャラクターズミックス 税込み価格：880円
＜販売店舗一覧＞
ルミネエスト新宿店／札幌店／福岡店／仙台店／羽田空港店／横浜アトリエ／京都店／ルクア大阪店／心斎橋店／なんば店／名駅店／OKAZAKI／栄店／中野店／ジョイナス店／大丸東京店／さいたま新都心店／町田店／吉祥寺店／立川店／横浜高島屋店／オンラインストア
PAPABUBBLEについて
ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。
パパブブレ。
そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。
職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。
その中から、あなただけのものを選べる。
一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。
見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。
その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。
そう、お菓子ってそもそも、
ワクワクするためにあるんだから。
2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、
伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。
名づけて”Craft Candy Theater“。
ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。
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