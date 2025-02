不二家の冷凍スイーツ自販機「FUJIYA CAKE’s STAND」に新商品登場！ 冷凍スイーツ自販機の新商品「サンリオキャラクターズ マカロン」を順次発売　既存商品は品質アップでリニューアル

■「FUJIYA CAKE’s STAND」に「サンリオキャラクターズ マカロン」が登場!

株式会社不二家「FUJIYA CAKE’s STAND」イメージ

2023年の登場以来、全国への設置が進んでいる不二家の冷凍スイーツ自販機「FUJIYA CAKE’s STAND」に、不二家洋菓子店で好評発売中の「サンリオキャラクターズ マカロン」が新登場。

また、よりアイス感覚で楽しめるよう進化した新しい「スイーツボトル」シリーズを発売します。

24時間365日いつでも手軽に購入できるので、気分や用途に合わせてお好きなスイーツをお楽しみください。

◆「サンリオキャラクターズ マカロン」

株式会社サンリオの人気キャラクターたちがプリントされたカラフルで可愛らしいマカロン3種類のセットです。「FUJIYA CAKE’s STAND」限定で「けろけろけろっぴ」と「リトルツインスターズ(キキ・ララ)」、「クロミ」が登場! 3個セットなので、ご家族やお友達とシェアして楽しむのにもぴったりです。

※解凍してお召し上がりください。

「サンリオキャラクターズ マカロン ハローキティ・けろけろけろっぴ・ポムポムプリン」税込600円「サンリオキャラクターズ マカロン ハローキティ・けろけろけろっぴ・ポムポムプリン」ハローキティ(あまおう苺)けろけろけろっぴ(抹茶)ポムポムプリン(プリン)「サンリオキャラクターズ マカロン シナモロール・リトルツインスターズ(ララ)・リトルツインスターズ(キキ)」税込600円「サンリオキャラクターズ マカロン シナモロール・リトルツインスターズ(ララ)・リトルツインスターズ(キキ)」シナモロール(バニラ)リトルツインスターズ(ララ)(ストロベリーチーズケーキ)リトルツインスターズ(キキ)(ライチ)「サンリオキャラクターズ マカロン ポチャッコ・マイメロディ・クロミ」税込600円「サンリオキャラクターズ マカロン ポチャッコ・マイメロディ・クロミ」ポチャッコ(ショコラ)マイメロディ(フランボワーズ)クロミ(カシス)

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654730

■「スイーツボトル」シリーズがさらにおいしく進化!

現在冷凍スイーツ自販機にて販売中の人気商品「スイーツボトル」シリーズをさらにおいしくリニューアルします。フリーズドライ苺やナッツ、シロップ漬けブルーベリーなどをトッピングすることで見た目や食感のアクセントをプラスし、甘さを控えめにしたことで上品な味わいに仕上げました。また、クリームとスポンジのバランスを調整し、冷凍状態でも食べやすく改良。冷蔵温度では従来通りケーキとしても楽しめるため、1つのケーキで2通りの食べ方をお楽しみいただけます。

「スイーツボトル(ストロベリーケーキ)」税込600円

ふわふわのスポンジに、ホイップクリームと果汁漬けの苺、ベリーソースで苺のショートケーキ風に仕上げました。

「スイーツボトル(チョコレートケーキ)」税込600円

ふわふわのココアスポンジに、チョコクリーム、ベリーソース、ダイスカットチョコとアーモンドを飾り、チョコレートケーキ風に仕上げました。

「スイーツボトル(モンブラン)」税込600円

ふわふわのスポンジに、ホイップクリームとイタリア栗を使用したマロンペーストクリームを合わせ、モンブラン風に仕上げました。食感のアクセントにアーモンドを飾りました。

「スイーツボトル(ブルーベリー&クリームチーズ)」税込600円

ふわふわのスポンジに、北海道産クリームチーズを使用したチーズクリームとブルーベリーソース、シロップ漬けのブルーベリーを重ね、チーズケーキ風に仕上げました。

※スイーツボトルサイズ:約直径65mm×高さ95mm

※スイーツボトル各種にはスプーンが付属しています。

<召し上がり方について>

・冷凍状態または半解凍状態で、アイスケーキのようにお楽しみいただけます。

・解凍後は冷蔵温度でチルドケーキとしてお楽しみいただけます。

・解凍後はお早めにお召し上がりください。

・解凍後の再冷凍はしないでください。

■FUJIYA CAKE’s STANDは、「ど冷えもん GO」で検索!

サンデン・リテールシステム株式会社が開発したアプリ「ど冷えもん GO」でFUJIYA CAKE’s STANDの設置場所を検索できます。ど冷えもんGOは全国に設置されている食品冷凍自動販売機「ど冷えもん(どひえもん)」の位置情報や商品の在庫状況、新商品情報なども入手できます。

※自動販売機設置場所により販売価格が変わる場合があります。

※自動販売機によってお取り扱いのない場合や、売切れの場合もございます。

不二家ウェブサイト https://www.fujiya-peko.co.jp/