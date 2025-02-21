玄人志向・GALAKURO GAMINGから、GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載グラフィックボード発売
シー・エフ・デー販売株式会社
玄人志向『GK-RTX5070Ti-E16GB/WHITE/TP』
GALAKURO GAMING『GG-RTX5070Ti-E16GB/OC/TP』
- オリジナルファンブレード「WINGS 3.0」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- 重いグラフィックボードを支えるサポートスティックが付属。
- ファンはホワイトカラーで、他のホワイト系PCパーツとの相性抜群。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能も搭載。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner Plus」に対応。
- オリジナルファンブレード「WINGS 3.0」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- 重いグラフィックボードを支えるサポートスティックが付属。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能も搭載。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner Plus」に対応。
- GALAKURO GAMINGのグラフィックボードは、嬉しい3年保証。
GK-RTX5070Ti-E16GB/WHITE/TP | 玄人志向 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ホワイトカラートリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/884_1_edba4c991da48c221d90a8a161e68234.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gk-rtx5070ti-e16gb-white-tp.html
GG-RTX5070Ti-E16GB/OC/TP | 玄人志向 GALAKURO GAMING NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/884_2_f49faadb5d992c33344daeae788e103b.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-rtx5070ti-e16gb-oc-tp.html
玄人志向『GK-RTX5070Ti-E16GB/WHITE/TP』
GALAKURO GAMING『GG-RTX5070Ti-E16GB/OC/TP』
「玄人志向」と、玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、NVIDIA GeForce 5070 Ti搭載グラフィックボードを発売いたします。
玄人志向『GK-RTX5070Ti-E16GB/WHITE/TP』は、GeForce RTX 5070 Tiにホワイトカラーのトリプルファンを搭載したグラフィックボードです。
- オリジナルファンブレード「WINGS 3.0」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- 重いグラフィックボードを支えるサポートスティックが付属。
- ファンはホワイトカラーで、他のホワイト系PCパーツとの相性抜群。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能も搭載。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner Plus」に対応。
GALAKURO GAMING『GG-RTX5070Ti-E16GB/OC/TP』は、GeForce RTX 5070 Tiに高冷却トリプルファンを搭載したグラフィックボードです。
- オリジナルファンブレード「WINGS 3.0」により、グラフィックボードの発熱を抑え安定動作。
- 重いグラフィックボードを支えるサポートスティックが付属。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能も搭載。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner Plus」に対応。
- GALAKURO GAMINGのグラフィックボードは、嬉しい3年保証。
玄人志向
GK-RTX5070Ti-E16GB/WHITE/TP | 玄人志向 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ホワイトカラートリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/884_1_edba4c991da48c221d90a8a161e68234.jpg ]
想定売価：\174,800前後(税込)
発売予定：2025年2月20日 23時～
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gk-rtx5070ti-e16gb-white-tp.html
GALAKURO GAMING
GG-RTX5070Ti-E16GB/OC/TP | 玄人志向 GALAKURO GAMING NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/884_2_f49faadb5d992c33344daeae788e103b.jpg ]
想定売価：\169,800前後(税込)
発売予定：2025年2月28日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-rtx5070ti-e16gb-oc-tp.html