【首里城公園】2025年3月22・23日は「春の御城まつり～首里手作り市～」開催！

一般財団法人 沖縄美ら島財団

沖縄県那覇市にある首里城公園では、3月22日（土）・23日（日）の２日間、首里地域の団体や企業と連携し「春の御城まつり～首里手作り市～」を開催します。大人から子どもまで楽しめるワークショップ、龍潭通りで開催される朝市など、春の首里城や周辺地域をお楽しみください。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

酒都さんぽ～すいほろ酔いあるき～【事前申込※抽選】

琉球王国時代から続く泡盛の歴史をテーマにした首里を散策する「酒都（しゅと）さんぽ」大人限定のほろ酔い散策ツアーです。

首里まちづくり研究会presents♪

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首里こども旗頭

首里に伝わる伝統旗頭をこどもたちが演舞します！

那覇市城西小学校区まちづくり協議会 presents♪

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サンゴ染め体験

サンゴの化石を組み合わせて自分だけのトートバッグを作ろう！

首里琉染 presents♪

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首里織 はた織ワークショップ【事前申込※抽選】

首里織 はた織りの実演及び、体験を通し首里の文化と伝統を学ぶワークショップ！

那覇伝統織物事業協同組合 Presents♪

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ミツバチ教室

ミツバチの生態についてわかりやすく解説します！試食体験では、世界各地から集めたはちみつが味わえます。

新垣養蜂園presents♪

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まちの記憶展～戦前、戦後の当蔵・大中

聞き取り調査マップや古写真を展示し、まちのまちに残る近現代の記憶をたどります！

すいまち研と琉球大学清水馨研究室presents♪

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◆ イベント事前申込

下記イベントはQRコードからお申込みいただけます。

※お申込み受付開始は3月1日（土）から

・首里城復興解説ツアー

・酒都さんぽ～すいほろ酔いあるき～

・漆（沈金）体験教室

・首里織 はた織ワークショップ

・卓上型でコースター作り

首里城公園 春の御城まつり開催イベント事前申し込みフォーム

詳細はこちら :https://oki-park.jp/shurijo/events/detail/9906他いろいろなイベントが盛りだくさん！首里城公園公式WEBサイトへ

〈協力・連携〉

NPO法人 首里まちづくり研究会／那覇市城西小学校区まちづくり協議会／首里琉染／新垣養蜂園／首里染織館 suikara／那覇伝統織物事業協同組合／一般社団法人 那覇市観光協会／首里の朝市実行委員会／首里城公園友の会／イベントぶっちゃん／沖縄県酒造組合／一般社団法人 泡盛マイスター協会／山原島酒之会／有限会社 高江洲酒販／合同会社 伊波酒類研究社（順不同）

チラシのダウンロードはこちらから↓https://prtimes.jp/a/?f=d24500-68-d0c57d1cac5133565f120dba0a94fc77.pdf