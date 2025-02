中国ドラマ2作品をU-NEXT独占で2025年2月24日（月・祝）より配信開始！『紅い結婚～愛は復讐の裏に～』『サレ妻の華麗なる復讐』が登場

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年2月24日(月・祝)より中国ドラマ『紅い結婚~愛は復讐の裏に~』『サレ妻の華麗なる復讐』の2作品を独占配信いたします。

2月配信の新作中国ドラマとして、リー・ムーチェン×ワン・ズーイーの、顔を変えて復讐を誓う花嫁と溺愛夫が繰り広げるスリリングなドラマティック・ラブ時代劇『紅い結婚~愛は復讐の裏に~』、ホアン・シャオミン×チャン・シャオフェイの、夫の浮気相手と手を組んで夫への復讐を計画する“サレ妻”の復讐劇×再生の物語『サレ妻の華麗なる復讐』が登場。

U-NEXTでは中国ドラマ2作品を2月24日(月・祝)12時より独占で配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『紅い結婚~愛は復讐の裏に~』<全8話>

【STORY】

満月の夜、家に帰った医者の徐引は一家皆殺しの惨状を目にする。犯人である鎮北将軍の顧盛寒から命からがら逃げた徐引は、彼への復讐を誓う。1年後、徐引は顔を変え、顧盛寒の婚約者と入れ替わり暗殺の機会を伺うのだった。

(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

『サレ妻の華麗なる復讐』<全36話>

【STORY】

学業優秀でキャリアを積み始めていた林双は結婚、妊娠を機に専業主婦となり家庭にすべてを捧げていた。ところが夫の不倫が発覚し離婚を決意した彼女は娘の親権を取るために仕事への復帰を決意する。そして、夫への復讐を企てるための協力者に彼女が選んだのは、夫の不倫相手である夫の部下だった――。

(C) XIXI PICTURES

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。