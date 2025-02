「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」に新設された”担い手・人材部会”の部会長にAnother worksが就任

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」にて新設された“担い手・人材部会”の部会長に任命されたことをお知らせいたします。担当代表として、Another works共創事業責任者の犛山創一が就任いたします。場所にしばられない働き方や地域でのなりわいの確保における支援を強化し、二地域居住の普及に寄与してまいります。

■「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」とは

新型コロナウイルスの影響やICT技術の発展、テレワークの普及を背景に、都市住民の地方への関心が高まり、二地域居住という暮らし方が注目されています。都市と地方の双方に生活拠点を持つ二地域居住を推進することは、人の流れを生み出し、東京への一極集中の是正や地方創生につながる重要な取り組みです。そこで、官民が協力し二地域居住の普及をさらに促進するために、令和6年10月29日に「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」が設立されました。



■就任の背景:自治体と複業人材のマッチング支援実績が評価

当社では「挑戦するすべての人の機会を最大化する」というビジョンを掲げ、複業したい人と企業や自治体が自由に出会えるマッチングプラットフォーム「複業クラウド」を展開しています。2020年10月より自治体向けにサービス提供をはじめ、専門的なスキルを持つ民間人材と自治体をマッチング支援することで行政課題の解決を目指しています。

累計導入自治体数は210以上、プロジェクト数は568件(2024年12月16日時点)を超え、官民連携の新たな共創モデルとなっています。中には複業先の地域に移住したり、複業をきっかけに何度も地域を訪れたりする方も多く、定住人口や関係人口の創出にも繋がっています。

この度、これまでの取り組みを評価いただき、「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」にて新設された“担い手・人材部会”の部会長に任命されたことをお知らせいたします。担当代表として、Another works共創事業責任者の犛山創一が就任いたしました。 “担い手・人材部会”では、転職なき移住や複業を含めた新しい働き方やなりわいの確保について、課題の提示と政策提言を行ってまいります。

■共創事業責任者 犛山創一のプロフィール

東京都稲城市出身。「地方の人材不足を本質的に解決したい」という想いから2021年2月、当時2期目の株式会社Another worksに入社。約半年間複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」の法人営業を経験し、シードからシリーズA期の事業拡大に貢献。同年8月に経営企画室に異動し、Another works社初の新規事業である「複業クラウドfor Public」を立ち上げ、サービス開始から約4年で全国200以上の自治体と連携協定を締結し行政における複業改革を推進。 また、複業として一般社団法人シェアリングエコノミー協会の事務局を務め、公共政策・ロビイングや地方自治体におけるシェアリング事例の創出に従事。シェアリングエコノミーの普及を通してスキルシェアである複業だけでなく多方面での地方創生の実現へ奮闘中。



■株式会社Another worksとは

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/