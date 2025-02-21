2/20-3/31、KDDIオンライン専用プラン「povo2.0」で ニコニコプレミアムを7日間気軽に体験できる コラボトッピングの販売決定
株式会社ドワンゴ
■ニコニコプレミアムと「povo2.0」データ追加のセット提供内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/634_1_c62c155460253a9b82843b01281db27c.jpg ]
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株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野剛）とKDDI株式会社は、KDDIのオンライン専用プラン「povo2.0」において、「ニコニコプレミアム」および1GBのデータ追加が7日間、480円（税込）で利用できるコラボトッピングを2025年2月20日（木）から3月31日（月）まで販売することをお知らせします。
本コラボトッピングでは、「povo2.0」の利用者が、データ追加1GB（7日間）と、ニコニコを快適に楽しめる有料会員サービス「ニコニコプレミアム」を利用できる「プレミアムシリアル」をセットで購入することができます。会員期間中は、高画質視聴、広告非表示、プレミアム会員限定動画の視聴など、ニコニコプレミアムのすべての特典を気軽に試すことができます。
■ニコニコプレミアムと「povo2.0」データ追加のセット提供内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/634_1_c62c155460253a9b82843b01281db27c.jpg ]
■関連URL
・「povo」公式サイト(https://povo.jp/)
・コラボトッピング詳細(https://povo.jp/spec/topping/1G_7d_niconico-premium/?utm_source=partner&utm_medium=niconico-web_pressreleasevalue-added&utm_content=202502-niconico)
・ニコニコプレミアム会員特典の詳細(https://premium.nicovideo.jp/payment/premium_detail)