Empty old City¤¬¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉARPG¡ØÌÄÄ¬¡Ù¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¡¡¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDaisy Crown¡×2·î22Æü(ÅÚ)¥ê¥êー¥¹¡ª
¡¡KAMITSUBAKI STUDIO¡¿ANARCHIC RECORD½êÂ°¤Î¡¢Composer / Producer ¤Î¡ÈNeuron¡É(¥Ë¥åー¥í¥ó)¤ÈVocal¤Î¡Èkahoca¡É(¥«¥Û¥«)¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Empty old City¤¬¡¢
KURO GAMES³«È¯¤Î½ªËöÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉARPG¡ØÌÄÄ¬¡Ê¥á¥¤¥Á¥ç¥¦¡Ë¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Õ¥£ー¥Óー¡×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¡ÖDaisy Crown¡×¤ò2·î22Æü(ÅÚ)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¡ØÌÄÄ¬¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëch¤Ë¤ÆMV¤Î¸ø³«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖDaisy Crown¡×ÆüËÜ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤Î£´¥«¹ñ¸ìVer.¤òÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¡ª
¡¡KURO GAMES³«È¯¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉARPG¡ØÌÄÄ¬¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯2·î13Æü(ÌÚ)¤è¤ê¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈVer2.1¡ÈÄ»¤µ¤¨¤º¤ê¡¡ÇÈ±´¤¦¡É¡£ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¥Õ¥£ー¥Óー¡É¤Î¸ø¼°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖDaisy Crown¡×¤ò¡¢KAMITSUBAKI STUDIO½êÂ°¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Empty old City¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏEmpty old City¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤âÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÃíÎÏºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¡ØÌÄÄ¬¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëch¡Êhttps://www.youtube.com/@wutheringwaves3352¡Ë¤Ë¤Æ2·î22Æü(ÅÚ)¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡3·î12Æü(¿å)¤Ë1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢3·î29Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï½ÂÃ«WWW¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖBlood in the Void¡×¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡§https://eplus.jp/eoc/¡Ë¤ò³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ëEmpty old City¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤ò¤¼¤Ò¥²ー¥àËÜÊÔ¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï¡¢2·î21Æü(¶â)21»þ¤«¤éÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÌÄÄ¬¤Î¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£ー¥Óー¤È²»³¼¤Î´Ø·¸À¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Ê¤¬¤éEoC¤È¤·¤Æ»Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±é½Ð¤ò¹Í¤¨¡¢¡ÖDaisy Crown¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î¤È¥Üー¥«¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Óー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ëÃÈ¤«¤Ê½ö»ö»í¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¶¶Ê¤Î²Î»ì¤Î¶Á¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤µ¤È¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÇ¦¤Ó´ó¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿English ver.¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¶Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢²»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Empty old City
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖDaisy Crown¡×(¥Ç¥¤¥¸ー¥¯¥é¥¦¥ó)
2025Ç¯2·î22Æü(ÅÚ) ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹
https://zula.lnk.to/A5vZjZZL
Lyric / Music / Arrange¡§Neuron
Vocal¡§kahoca
Translation¡ÊEnglish Ver.¡Ë¡§kahoca
Illustrator¡§¹õÞê
Label¡§KURO GAMES / ANARCHIC RECORD
¢£ÌÄÄ¬¸ø¼°¾ðÊó
¡ØÌÄÄ¬¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¸ø¼°X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¿ï»þºÇ¿·¾ðÊó¤ä¡¢¥²ー¥à¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
¡ØÌÄÄ¬¡Ù¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§
https://wutheringwaves.kurogames.com/jp/main
¸ø¼°X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¡§
https://x.com/WW_JP_Official
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/@wutheringwaves3352
¢£Empty old City ¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢£1st ONE-MAN LIVE "Blood in the Void"
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§17:15 ³«¾ì / 18:00 ³«±é
²ñ¾ì¡§½ÂÃ« WWW
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§\5,500(ÀÇ¹þ)+1drink
https://eplus.jp/eoc/
2020Ç¯10·î¤Î·ëÀ®°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ëEmpty old City 1st ONE-MAN LIVE "Blood in the Void"¤Ï¡¢3·î29Æü(ÅÚ)¤Ë½ÂÃ«WWW¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤È°ìÁØ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëEmpty old City¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Empty old City ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Composer/Producer¤Î¡ÈNeuron¡É(¥Ë¥åー¥í¥ó)¤ÈVocal¤Î¡Èkahoca¡É(¥«¥Û¥«)¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈEmpty old City¡Ê¥¨¥ó¥×¥Æ¥£¥ªー¥ë¥É¥·¥Æ¥£¡Ë¡£
2021Ç¯¤«¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢2024Ç¯3·î¤ËKAMITSUBAKI STUDIO¤Ø¤Î½êÂ°¤òÈ¯É½¡¢¤½¤Î¸åÂè1ÃÆSG¡ÖBuffer¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥¹¥Êー¤¬³ÈÂç¡£ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï1100Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢6.9Ëü¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ÈÑ³¤¯Èþ¤·¤¤¸¸ÁÛÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¤ÈÇ»Ì©¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´¶¤ò»ý¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ê¸ÌÀÊø²õ¸å¤Î¼Ò²ñ¤ä¼«Á³´Ä¶¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç¤·¤¿À¤³¦¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥æー¥È¥Ô¥¢ / ¥Ç¥¹¥È¥Ô¥¢¤ÊÊª¸ì¤ò¥·¥¢¥È¥ê¥«¥ë¤«¤Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¡¢¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤ò¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤éÄ¯¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶³Ð¡á¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥êー¥àÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ïºà¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï´é½Ð¤·¤Ï¤»¤º¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Lit LINK¡§https://lit.link/emptyoldcity
¢£Streaming¡§https://emptyoldcity.lnk.to/Artist
¢£YouTube¡§https://www.youtube.com/c/emptyoldcity
¢£X¡§https://twitter.com/Empty_old_City
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/empty_old_city/
¢£TikTok¡§https://www.tiktok.com/@emptyoldcity
¢£Neuron¡Ê¥Ë¥åー¥í¥ó¡Ë
Empty old City¤ÎComposer / Producer¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¹Ô¤¦¡£
²ÖÉè¤Ø¡Ö¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¤è¤ê¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Öー¥±¡×¡Ö²«¶â¤ÎÌÚ¡×¡¢
ÌÀÆ©¤Ø¡Öillumina¡×¡¢Albemuth¤Ø¡ÖReplica¡×¤òÄó¶¡¡£
2025Ç¯2·î21Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥«¥³¥ì»²²Ã¶Ê
¡ÖÇËÃ¾¤¹¤ë¥·¥ã¥É¥¦¡×¤â2·î22Æü(ÅÚ)¤Ë¥ê¥êー¥¹·èÄê¡£
¢£YouTube¡§https://www.youtube.com/@neuronyz15
¢£X¡§https://twitter.com/neuron_yz
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/neuron_yz/
¢£TikTok¡§https://www.tiktok.com/@neuron_yz
¢£kahoca¡Ê¥«¥Û¥«¡Ë
Empty old City¤ÎVocal¡£
¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢KAMITSUBAKI STUDIO ¤È¡ÉKazuhide Oka¡É¤¬
¥¿¥Ã¥°ÁÈ¤ó¤À¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤È²»³Ú¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖANMC¡×¡¢
¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡Éharha¡É¤È¶¦¤Ë¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥·ー¥µ¥¤¥É¡×¤Ë»²²Ã¡£
¢£YouTube¡§https://www.youtube.com/@kahoca
¢£X¡§https://x.com/kahoca_23
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/kahoca_23/
¢£TikTok¡§https://www.tiktok.com/@kahoca_23
¢£KAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¶¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò»º¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤ä³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈYouTube¤äSNS¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢ºî¶Ê²È¡¢±ÇÁüºî²È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤ò¡È¶¦ÁÏ¡É¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦ºîÉÊ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kamitsubaki.jp/
¡Ê±¿±Ä ³ô¼°²ñ¼ÒTHINKR¡§https://thinkr.jp/¡Ë