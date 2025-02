懐かしのサウンドが蘇る―シティポップを奏でる音楽ユニット “End must be” が新始動！デビューシングル “Live On” がリリース！

Non-linear Records

音楽プロジェクト “End must be” が、2025年2月22日(土)にデビュ ーシングル “Live On” をリリースいたします。Music Video は2025年2月21日(金)18:00にYouTubeにて公開されます。

■縁を結ぶ音楽ユニットが新始動!

新音楽プロジェクト “End must be” がファーストシングル “Live On” をリリース!

Vocalの lottae、Guitarの kenjiman、Composerの CHiRAL による本プロジェクトが届けるのは、80年代のシティポップや90年代の渋谷系に影響を受けた、軽快で都会的なサウンド。

2025年2月21日(金)18:00には、YouTube にて Music Video も公開されます。

悩みや不安を抱えながらも、それでも生き続ける⸺。 そんな想いを込めた “Live On” が、あなたの日常に寄り添います。

2025年2月22日(土)0:00より、Apple Music、Spotify、Amazon Music など主要音楽配信サービスにて配信開始。(デジタル配信のみ)

同楽曲の Music Video は、2025年2月21日(金)18:00よりYouTubeチャンネルにて公開。

■音楽ユニット “End must be” の思い

“End must be” というユニット名は、日本語の「縁結び」にも聞こえることから名付けられました。 あとに続く言葉は聴き手によって様々になるよう余韻を残してありますが、ポジティブな言葉をつなげたくなるような音楽を届けたい、という思いも込められています。

■メンバー紹介

- lottae(Vo.)

繊細さと力強さが共存する独特の歌声を持つバイリンガルシンガー。英語と日本語を自在に操り、楽曲に奥行きを与える。

- kenjiman(Gt.)

インディーズバンド秘密列車のギタリストとしても活動。ジャジーで洒脱なギターサウンドが魅力。

- CHiRAL(Composer)

さまざまなアーティストとのコラボレーションを通じて楽曲を発表するコンポーザー。多彩なジャンルを取り入れたサウンドメイクが特徴。

【リリース情報】

- リリース日: 2025年2月22日(土)0:00

- タイトル: Live On

- アーティスト: End must be

- 配信形態: デジタル配信(Apple Music、Spotify、Amazon Music な ど主要音楽配信サービス)

【配信リンク】

https://linkco.re/SfN2eFz5

【Music Video】

https://youtu.be/PotG2bZrYag ※2025年2月21日(金)18:00公開

【公式アカウント】

YouTube: https://www.youtube.com/@EndMustBe

Instagram: https://www.instagram.com/endmustbe/

X: https://x.com/endmustbe

lit.link: https://lit.link/endmustbe

発行元 Non-linear Records