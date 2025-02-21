TVアニメ『ブルーロック』よりGraffArtを使用した「お誕生日記念グッズシリーズ」の発売が決定！　トップバッターは潔 世一!!

株式会社Ａ３

TVアニメ『ブルーロック』の新作グッズが、通販サイト「eeo Store online」とeeo Store池袋本店（店舗）で発売されることが決定しました！

新作グッズとして発売されるのは、TVアニメ『ブルーロック』のキャラクターたちがA3オリジナルの“らくがき風”デザイン・GraffArt（グラフアート）で描かれた「お誕生日記念グッズシリーズ」です。

本シリーズのトップバッターとして登場するのは、4月1日に誕生日を迎える潔 世一のグッズです！ 潔 世一のお祝い感満載のグッズをご紹介します!!

▼通販でのご注文はこちらから！▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/328?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt824(https://eeo.today/store/101/title/328?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt824)

【販売情報（店頭／通販）】

＜通販＞

■発売日：2025年2月21日(金)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」

＜店舗＞

■開催期間：2025年3月29日(土)～

■開催場所：eeo Store 池袋本店

※同期間中も通販でのお取り扱いあり。

＜店頭受取予約＞

■受付期間：2025年2月21日(金)～2月27日(木)

■受付場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/328?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt824)

※予約商品をeeo Store 池袋本店にて、開催日（3月29日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。売り切れの心配なく確実に手に入れたい方は、ぜひご利用ください。

潔 世一のお誕生日を一緒に盛り上げよう！ 新作の3アイテムをご紹介!!

【グッズ一覧】

・ホログラム缶バッジ（全1種）

・アクリルぷちスタンド（全1種）

・キャラクリアケース［A5サイズ］（全1種）

ホログラム缶バッジ（全1種）

キラキラ光るホログラムで、スペシャル感がアップしたホログラム缶バッジは大きさおよそ5.7cm。

潔 世一のお顔にズームインしたデザインで、誕生日を迎え、笑顔を浮かべる潔 世一の幸せそうな表情を間近で眺めることができるグッズに仕上がっています！

アクリルぷちスタンド（全1種）

アクリルぷちスタンドは、大きさおよそ7cm×7cm。どこにでも飾りやすく、またお出かけ先にも連れて行きやすい手のひらサイズです。

潔 世一とともに描かれているのは、美味しそうなロールケーキと「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた可愛らしいビスケット。台座にデザインされたプレゼントボックスも、誕生日を記念したグッズらしいポイントです。

キャラクリアケース［A5サイズ］（全1種）

キャラクリアケースは、A5サイズ（およそ15cm×21cm）以内の用紙をしまえる硬質クリアケース。

ポストカードの保管やチケットホルダー代わりに使う以外に、そのままお部屋に飾ってGraffArtのイラストを楽しむのもおすすめです。

購入特典はバースデーカードのようなポストカード（全1種）

TVアニメ『ブルーロック』の新規描き起こしグラフアートイラスト（潔の誕生日ver.）の商品を2,200円（税込）以上お買い上げで、ポストカード（全1種）をプレゼント！

愛らしいGraffArtのイラストをバースデーカードのようにデザインしているので、新作グッズとともにぜひゲットしてみてください!!

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潔 世一のキャラカラーとお誕生日ケーキが映える今回のTVアニメ『ブルーロック』新作グッズ。お手持ちのTVアニメ『ブルーロック』グッズとともに、今回のグッズも揃えて、潔 世一のお誕生日を賑やかにお祝いしちゃいましょう♪

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

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