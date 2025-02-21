【3月18日（火）開催：企業（人事労務担当者）向けオンラインセミナー】いま一度確認！入社・退社手続きのポイント～トラブルや相談の事例をもとに、具体的な解説で総チェック！～
三井住友海上火災保険株式会社
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三井住友海上火災保険株式会社
リテールマーケット戦略部 MS＆AD経営サポートセンター
三井住友海上火災保険株式会社（取締役社長：舩曵 真一郎、以下「三井住友海上」）は、SATO GROUP 日本社会保険労務士法人 鈴木 健史氏を講師として、全国の企業を対象としたオンラインセミナー「いま一度確認！入社・退社手続きのポイント～トラブルや相談の事例をもとに、具体的な解説で総チェック！～」を3月18日（火）に開催します。なお、本セミナーは三井住友海上にて企業の経営を支援している組織「MS&AD経営サポートセンター」が主催します。
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◆セミナー概要
多くの企業にとって、従業員の方々の入社や退社が最も多い時季ではないでしょうか。
これまで労務トラブルと無縁の職場であっても、思わぬ問題が発生したり後悔するケースになったりしやすいのが、従業員の入社と退社のタイミングです。
本セミナーでは、入社・退社の手続きに絞って、企業の労務相談について経験豊富な専門家が相談事例を踏まえてポイントや注意点などを具体的に解説いたします。
各企業におかれては、自社の対応の確認やチェックの機会として、ぜひご参加ください。
【こんな方におススメのセミナーです】
・入社・退社に関わるトラブル事例や対応策を知っておきたい企業経営層の方、人事・労務責任者の方
・従業員の入社・退社の手続きについて確認したい人事・労務責任者の方、実務担当の方 等々
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◆セミナー詳細
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三井住友海上火災保険株式会社
リテールマーケット戦略部 MS＆AD経営サポートセンター
担当：古山・安藤・蛭沼（連絡先： keiei_support@ms-ins.com）