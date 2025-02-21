²ð¸îÍÑÉÊ¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥ä¥Þ¥·¥¿¤¬DX¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡ªµ»½Ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー¼¹¹ÔÌò°÷CTO¤Î»³¸ýÅ°»á¤¬½¢Ç¤
²ð¸îÍÑÉÊ¡ÊÊ¡»ãÍÑ¶ñ¡Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥·¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³²¼ÏÂÍÎ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓDX¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ëµ»½Ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー¼¹¹ÔÌò°÷CTO¤Î»³¸ýÅ°»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
¡¡²ð¸î¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÌó57Ëü¿Í¤Î²ð¸î¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ï²ð¸î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä£É£Ã£Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²ð¸î»Ô¾ì¤Ç¤ÏÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½½Ê¬¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤ò»ý¤Ä»ö¶È¼Ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥ä¥Þ¥·¥¿¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºßÂð²ð¸î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ò·Ç¤²¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤ÓCX¡Ê¸ÜµÒÂÎ¸³²ÁÃÍ¡Ë¤Î³ÈÄ¥¤òÌÜÅª¤ËDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ÎÆâÀ½²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»³¸ý»á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎCTO¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥ä¥Þ¥·¥¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ä¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¥Áー¥àÁÈÀ®/ÁÈ¿¥¹½À®¤ËÂÐ¤¹¤ë½õ¸À¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ»½Ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー »³¸ýÅ°»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÃæÂà¸å¡¢2003Ç¯¤ËWebÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò³«»Ï¡£2005Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥êー¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤ë¡£2007Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡¦¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇR&D¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Mobage¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£Æ±¼Ò»ö¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¡¢ÀìÌçÌò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶ÈËÜÉô¥·¥¹¥Æ¥àÉôÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡¢CTO¤ÈCPO¤ò·óÌ³¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷½¢Ç¤¡£2023Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¼¹¹ÔÌò°÷VPoT¡¢¼¹¹ÔÌò°÷CPO¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¼¹¹ÔÌò°÷ CTO¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢£¥ä¥Þ¥·¥¿ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½¢Ç¤µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌµ»ö¤ò¸ø³«
µ»½Ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»³¸ýÅ°»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー ¼¹¹ÔÌò°÷ CTO¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥®¥¹¥Æ¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÃÓ¾ÈÄ¾¼ù»á¡ÊÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ CDTO DX¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¡Ë¡¢µ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÃæÀîÂîÌ¦¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ¤äº£¸å¤Î¥ä¥Þ¥·¥¿¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ä³«È¯ÁÈ¿¥¤ÎÅ¸Ë¾¤Î¤Û¤«¡¢¥ä¥Þ¥·¥¿¤¬¸½ºß¡¢¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡Öº£¡×¥ä¥Þ¥·¥¿Æ¯¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡¦Ì¥ÎÏ¤ä¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¿ÍºâÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¾¦Ìó300²¯±ß¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯ÁÈ¿¥¤Î¥¼¥í¥¤¥ÁÎ©¤Á¾å¤²¡£¥ä¥Þ¥·¥¿¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬³èÌö¤¹¤ëµ©Í¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë(https://recruit.yco.co.jp/blog/20250214_586/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥·¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
1963Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖÀµ¤·¤¯À¸¤¤ë¡¢Ë¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥ê¥Í¥ó¥µ¥×¥é¥¤¡¢²ð¸îÍÑÉÊ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä¤ÎÎ¾»ö¶È¤Ç¶È³¦Âç¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¡£¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤È¸ÜµÒ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁê¸ß¤Ë¹â¤á¹ç¤¦¹¥½Û´Ä¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢2030Ç¯¤Ë850²¯±ß¤ÎÇä¾åÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£DX¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸»ö¶È¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼þÊÕ¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ä³¤³°¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£¶È³¦ºÆÊÔ¤È¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2050Ç¯¤Ë¤ÏÇä¾å¹â1Ãû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»ÔÃæ²Ï 737
ÅìµþËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆîÆóÃúÌÜ15ÈÖ3¹æÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£CÅï8³¬
ÀßÎ©¡§1963Ç¯3·î6Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³²¼ÏÂÍÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê¡»ãÍÑ¶ñ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä¡¢µïÂð²ð¸î»Ù±ç»ö¶È¡¢¥ê¥Í¥ó¥µ¥×¥é¥¤»ö¶ÈÅù
Çä¾å¹â¡§303.8²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î´ü¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§2,586Ì¾(2024Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¡×¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.yco.co.jp/
¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¡×ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§ https://recruit.yco.co.jp/(https://recruit.yco.co.jp/)
²ð¸îÍÑÉÊ¡¦Ê¡»ãÍÑ¶ñ¾Ò²ð¥µ¥¤¥È ¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿ ¤¹¤°¤¤¿¡×¡§https://www.ycota.jp/
²ð¸îÍÑÉÊ¡¦Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤ÎÁí¹çÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È ¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡§https://caretaro.com/